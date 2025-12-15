Норвезька модель Фріда Аасен вперше стала мамою і розсекретила ім’я дитини

Фріда Аасен із чоловіком / © Instagram Фріди Аасен

30-річна норвезька модель Фріда Аасен та її чоловік — мільйонер і засновник судноплавної імперії Томмі Чіабара — уперше стали батьками, у них, як і було відомо раніше, народилася донька. Перше фото з пологового будинку модель показала у своєму Instagram — на знімку зображені три руки.

Фріда Аасен уперше стала мамою / © Instagram Фріди Аасен

Судячи з підпису публікації, донька пари народилася ще 6 грудня і отримала ім’я Мія Грейс. «Ласкаво просимо, наше маленьке диво», — написала Фріда.

Модель із чоловіком уже встигли сходити на першу прогулянку з донькою.

Томмі Чіабара з донькою / © Instagram Фріди Аасен

Зазначимо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезький моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянсових журналів. У 2017 і 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret. У серпні 2021-го вона побралася з Томмі Чіабара, а одружилися вони в липні 2022-го в Портофіно, Італія.

