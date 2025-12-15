ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

У прозорій чорній сукні: Аманда Сейфрід прийшла на прем’єру фільму і привернула увагу образом

Сукня Аманди Сейфрід завдяки своїм чітким деталям та вишуканій структурі ідеально підходила для цієї події.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід відвідала прем’єру фільму «Заповіт Енн Лі» в Лос-Анджелесі. На червоній доріжці зірка продемонструвала елегантність та мінімалізм у чорній сукні від легендарного бренду Giorgio Armani.

Довга сукня Аманди була виконана із напівпрозорої тканини у тонку асиметричну смужку. Рукави сукні були довгі, горловина, як у водолазки, а ось спідниця виконана у фасоні «русалка», оскільки була розкльошена на подолі. Аманда зробила яскравий макіяж із червоною помадою на губах, волосся вклала на один бік, а також одягла туфлі від Aquazzura та коштовності від Tiffany & Co.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Однак не лише цей фільм Аманда Сейфрід презентувала, оскільки також за її участі скоро вийде фільм «Служниця», який є екранізацією однойменного роману американської авторки трилерів Фріди Мак-Фадден. Прем’єра картини відбулася у Нью-Йорку і на червону доріжку Аманда вийшла із Сідні Свіні, яка теж зіграла з нею у фільмі. В українському прокаті фільм — від 1 січня.

Аманда Сейфрід та Сідні Свіні / © Associated Press

Аманда Сейфрід та Сідні Свіні / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie