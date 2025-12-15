У прозорій чорній сукні: Аманда Сейфрід прийшла на прем’єру фільму і привернула увагу образом

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Реклама

Аманда Сейфрід відвідала прем’єру фільму «Заповіт Енн Лі» в Лос-Анджелесі. На червоній доріжці зірка продемонструвала елегантність та мінімалізм у чорній сукні від легендарного бренду Giorgio Armani.

Довга сукня Аманди була виконана із напівпрозорої тканини у тонку асиметричну смужку. Рукави сукні були довгі, горловина, як у водолазки, а ось спідниця виконана у фасоні «русалка», оскільки була розкльошена на подолі. Аманда зробила яскравий макіяж із червоною помадою на губах, волосся вклала на один бік, а також одягла туфлі від Aquazzura та коштовності від Tiffany & Co.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Однак не лише цей фільм Аманда Сейфрід презентувала, оскільки також за її участі скоро вийде фільм «Служниця», який є екранізацією однойменного роману американської авторки трилерів Фріди Мак-Фадден. Прем’єра картини відбулася у Нью-Йорку і на червону доріжку Аманда вийшла із Сідні Свіні, яка теж зіграла з нею у фільмі. В українському прокаті фільм — від 1 січня.

Реклама