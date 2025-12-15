ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

У сукні максі і без заручальної каблучки: леді Амелія Віндзор на заході в Лондоні

Британська аристократка відвідала світський захід у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор, про заручини якої нещодавно писала західна преса, з’явилася сьогодні на презентації Valo, нового літака з нульовим рівнем викидів компанії Vertical Aerospace, у готелі Pelligon, Canary Wharf, у Лондоні.

Дівчина приїхала на захід у чорній максісукні без бретелей, розшитій золотою аплікацією та взула улюблені шкіряні лофері від Miu Miu. Амелія доповнила свій лук золотим ланцюжком з літерою «А» на шиї та кількома сережками, а от заручної каблучки на її пальці ми поки що не помітили. Волосся міс Віндзор було розпущене, а на обличчі — легкий повсякденний мейкап.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що леді Амелія, яка посідає 44-е місце в лінії престолонаслідування, є дочкою графа та графині Сент-Ендрюс, зустрічається із забудовником Оллі Льюїсом від 2023 року, і він, нібито, освідчився їй. Втім, сама дівчина поки що цієї інформації не підтвердила.

Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie