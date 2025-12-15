У сукні максі і без заручальної каблучки: леді Амелія Віндзор на заході в Лондоні

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор, про заручини якої нещодавно писала західна преса, з’явилася сьогодні на презентації Valo, нового літака з нульовим рівнем викидів компанії Vertical Aerospace, у готелі Pelligon, Canary Wharf, у Лондоні.

Дівчина приїхала на захід у чорній максісукні без бретелей, розшитій золотою аплікацією та взула улюблені шкіряні лофері від Miu Miu. Амелія доповнила свій лук золотим ланцюжком з літерою «А» на шиї та кількома сережками, а от заручної каблучки на її пальці ми поки що не помітили. Волосся міс Віндзор було розпущене, а на обличчі — легкий повсякденний мейкап.

Нагадаємо, раніше ми писали, що леді Амелія, яка посідає 44-е місце в лінії престолонаслідування, є дочкою графа та графині Сент-Ендрюс, зустрічається із забудовником Оллі Льюїсом від 2023 року, і він, нібито, освідчився їй. Втім, сама дівчина поки що цієї інформації не підтвердила.