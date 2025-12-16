Три знаки зодіаку, яким сьогодні категорично не можна ні з ким сваритися

Гороскоп / © Credits

Тому важливо стримувати свої емоції і спілкуватися тільки з приємними людьми, під будь-яким приводом перенісши на інший день зустрічі і розмови з тими, хто з якоїсь причини викликає неприйняття або дратує.

Сьогодні, 16 грудня, сваритися з ким-небудь не варто представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них встрявати в конфлікти особливо не рекомендується.

Лев

Левам важливо дотримуватися обережності у стосунках із колегами, діловими партнерами, а — особливо! — керівництвом. Будь-яке необережне слово може призвести до серйозних наслідків: позбавлення заслуженої премії, пониження на посаді і навіть несправедливого звільнення.

Терези

Терези, які є одним із найбільш неконфліктних знаків зодіаку, цього разу можуть виявити запальність і неприйняття чужої думки. Особливо небезпечними виявляться сварки з близькими й коханими людьми — передусім із членами сім’ї: образити їх буде дуже легко, а налагодити стосунки — важко.

Водолій

Водоліям не варто ображати своїх друзів, навіть незважаючи на те, що вони можуть не мати рацію, відчуття неприйняття їхніх вчинків або висловлювань позбутися виявиться доволі важко, але можливо, особливо якщо докласти чимало зусиль — насамперед, моральних і психологічних.

