Потрібні тільки склянка й вода: як розмножити гортензію

Відмовтеся від ґрунту та розмножте гортензію водою — це метод, який не вимагає зусиль та дає нові рослини, що відповідають вашому типу, без додаткових витрат.

Як це правильно зробити, розповідає GardeningKnowHow.

Розмноження гортензій починається з того, щоб вчасно визначити, коли в живців настають періоди активного росту. Хоча ви можете розмножувати тверді живці взимку, м’які, гнучкі стебла, взяті навесні або на початку літа, найлегше вкорінюються, що робить їх ідеальними для розмноження водою. Тож можливість розмножувати гортензію водою — це чудовий спосіб стимулювати ріст ваших улюблених квітів. За правильного виконання цей метод дає нові кущі, які відображають материнську рослину в кожній деталі, від кольору квітки до загальної форми та сили росту.

Що відрізняє розмноження гортензії водою, так це її простота. Після того, як на живцях утворюється коріння, догляд за гортензією стає надзвичайно простим. Яскраво-білі корінці можна побачити, як формуються та скручуються всередині контейнера, що є заспокійливим знаком прогресу. Молоді рослини плавно переходять у ґрунт і швидко вкорінюються — у багатьох випадках перевершують куплені в магазині рослини як за розміром, так і за кількістю квітів.

Просто полийте їх рясно під час посухи, посипте шаром мульчі для збереження вологи та злегка обрізайте після цвітіння. Ці прості звички сприяють сильному приживленню та надійному цвітінню рік за роком.

Ось як розмножити гортензію у воді та переконатися, що ваші живці мають найкращий старт.

Коли обрізати та що використовувати

Весна — ідеальний час для збирання живців та розмноження гортензії у воді. Стебла залишаються м’якими та зеленими, сповненими сили вкорінення. Треба встигнути, перш ніж настане сильна спека, яка напружить ваші живці, що вкорінюються. Ранок — найкращий час для зняття живців. Волога з роси випаровується, але сонячне світло залишається м’яким. Такий графік зберігає свіжість живців і підвищує загальний рівень успіху, коли ви починаєте розмноження рослин у воді.

Для успішного розмноження гортензії у воді вибирайте з енергійні, без шкідників батьківські рослини, які демонструють сильне цвітіння. Сорти гортензії з великим листям і гладеньким листям особливо добре реагують на цю техніку, часто зберігаючи залежні від pH кольори квіток батьківських рослин, такі як блакитний або рожевий.

Використовуйте чисті, гострі садові ножиці, оскільки нерівні краї сприяють гниттю. Зосередьтеся на неквітучих стеблах розміром 10-15 см, кожне з двома або трьома листовими вузлами ближче до кінця. Вони повинні гнучко згинатися, не ламаючись. Уникайте затверділих основ або квітучих гілок, оскільки вони відволікають увагу від формування коренів.

Щоб уникнути помилок під час зрізання, робіть чистий, похилий зріз безпосередньо під вузлом. Вузли, точки, де з’являється листя, служать основними місцями для появи нових коренів. Цей кутовий зріз максимально збільшить площу поверхні, доступну для всмоктування корисних елементів та зародження коренів. Попередньо простерилізуйте інструменти спиртом, щоб мінімізувати передачу хвороб від материнської рослини.

Підготовка живців

Одразу після взяття живців для розмноження видаліть листя з нижньої частини кожного стебла за допомогою садових ножиць. Залиште одну або дві пари верхніх листків, але зменште їх вдвічі, зрізавши горизонтально, щоб мінімізувати випаровування вологи. Це зменшує ризик зневоднення живців, коли почнуть формуватися корені.

Додаткове нанесення гормону коренеутворення на поверхню зрізу прискорює процес. Залиште підготовлені живці відпочивати кілька годин на рівній поверхні. На оголених кінцях розвивається легкий калюс, який допомагає запобігти проникненню мікробів під час занурення у воду. Це необов’язково, але часто допомагає. Потім знайдіть прозорі контейнери. Якщо ви не можете знайти спеціальну станцію для розмноження або скляну вазу, використовуйте скляні банки.

Видимість допомагає контролювати прогрес, коли ви розмножуєте живці гортензії у воді. Вибирайте дощову воду або дехлоровану водопровідну воду, щоб уникнути хімічного впливу на ніжне коріння. Непряме світло на цьому етапі допомагає запобігти передчасному в’янення стебел.

Як розмножувати гортензію у воді

Налийте воду кімнатної температури в контейнери, щоб занурити нижні 5-8 см стебла. Переконайтеся, що вузли покриті, рослини тримають листя піднятим, щоб уникнути грибкових проблем. Щоб живці добре вкоренилися, розмножуйте гортензії у воді під яскравим непрямим світлом, наприклад, біля північного вікна. Оновлюйте воду кожні 3-4 дні, щоб підтримувати прозорість і рівень кисню. Початкове коріння має з’явитися у вигляді тонких білих ниток протягом 2-3 тижнів, розширюючись у міцну мережу до шостого тижня для багатьох видів.

Коли коріння досягне 5 см і матиме міцний вигляд, ви можете пересадити їх у контейнери. Виберіть добре дреноване середовище, яке зберігає певну вологість. Обережно вставляйте живці; коріння ніжне, але стійке. Початкове поливання повинно наситити ґрунт, а потім дати поверхні висохнути перед повторним поливанням.

Перемістіть живці на вулицю в часткову тінь після останніх заморозків. Нанесіть щедрий шар мульчі біля основи, щоб підтримувати постійну вологість ґрунту без надлишку. Підгодовуйте свої молоді гортензії щомісяця протягом активного сезону загальним добривом. Приживлення вимагає трохи уваги, але до наступного літа ваші молоді рослини повинні дозріти та дати ті великі красиві квіти, яких ви прагнете. Обприскування сприяє адаптації в посушливих умовах, підтримуючи гнучкість листя, а не дозволяючи краям висихати.