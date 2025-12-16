Топ-7 трендів зимових пальт: теплі, затишні та приголомшливо стильні / © Getty Images

Реклама

Дизайнери роблять ставку на тактильність, архітектурні силуети, багаті відтінки та матеріали, яких хочеться торкатися. Видання Real Simple зібрало ключові тренди зимових пальт, які вже зараз підкорюють подіуми, вулиці модних столиць і списки бажань модниць усього світу.

Текстурна розкіш

Перший та найочевидніший тренд сезону — тактильність. Пальта з виразною фактурою з’являються у всіх колекціях: від bouclé до м’якої овчини та пухнастих вовняних міксів.

Стилісти відзначають, щопісля кількох сезонів мінімалізму ми повертаємось до потреби «відчувати» одяг. Така річ може бути навіть найпростішої форми — фактура зробить всю роботу сама. Просто додайте джинси та акуратний светр і маєте люксовий образ без зусиль.

Реклама

Пальта-шарфи

Якщо вам теж подобаються речі, які виконують одразу дві функції, це пальто створене для вас. Модель із вбудованим шарфом стала справжнім хітом зимових колекцій.

Шарф інтегрований у силует і створює ефект монолітної «хвилі» тканини, яка м’яко огортає фігуру. Найкращий виглдя таке пальто має у поєднанні з простими базовими речами, на кшталт тонкої водолазки чи лаконічного трикотажу.

Силует у стилі макінтоша

Класичний макінтош повертається, але у сучасному читанні. Легкий, стриманий, з прихованими застібками та м’якою лінією плечей, він має надзвичайно актуальний образ.

Це пальто чудово працює і як смарт-кежуал, і як щоденний варіант. Бренди поєднують традиційний кроєний мінімалізм із деталями від бушлатів та тренчів, створюють універсальний верхній одяг на роки.

Реклама

Довгі пальта зі штучного хутра та замші

Так, ми знову у 70-х, але в найкращому сенсі. Довгі силуети зі штучним хутром або м’якої замші мають розкішний, але при цьому практичний вигляд, вони добре утримують тепло та додають образу драматичності.

Стилісти радять звернути увагу на моделі з поясом або запахом, вони буквально «обіймають» тіло та допомагають зберегти тепло навіть у вітряні дні. А ще це чудовий спосіб зробити будь-який образ кінематографічним.

Нюд і шоколад

Цієї зими королем не є чорний колір, на його місце виходять теплі коричневі палітри — від світлого нюда до глибокого шоколаду.

Така гама універсальна не менше, ніж класичні темні тони, але значно тепліша та благородніша. Вона пасує до джинсу, сірого, червоного та синього, фактично до всього вашого гардероба. І що важливо, має дорогий вигляд незалежно від вартості пальта.

Реклама

Шерлінг

Шерлінг продовжує свій великий модний ренесанс і це чудова новина для всіх, хто любить тепло. Він з’являється на куртках, пальтах, аксесуарах і навіть у вигляді декоративних вставок.

Найстильніший спосіб носити шерлінг цієї зими — комбінувати текстури: джинси, шкіра, трикотаж. Наприклад, укорочена куртка з овчиною, широкі джинси та кросівки створять модний образ, який матиме розслаблений вигляд.

Оверсайз

Об’ємні пальта нікуди не зникають, але цього сезону вони стають чіткішими. Забудьте про безформні кокони, тренд надає перевагу структурованим плечам, рівним лініям і продуманому крою.

Це пальто-перехідник: однаково добре поєднується і з офісним костюмом, і з улюбленим светром. Стилісти кажуть, що такий варіант найкраще відповідає нинішньому темпу життя, коли треба бути водночас зібраною, мобільною та тепло вдягненою.

Реклама

Зимові тренди — це поєднання естетики та функціональності. Пальта стають не просто частиною образу, а головними героями. Вони теплі, красиві та створені для того, щоб показати ваш стиль навіть у найхолодніші дні.