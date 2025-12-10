ТСН у соціальних мережах

Як носити шкіряний бомбер: головні хитрики

Якщо уважно спостерігати за модою, можна помітити «мікротенденції», які несподівано з’являються у кількох образах поспіль, а потім стрімко сатють обовʼязковою частиною образу. Одним із таких фаворитів стала шкіряний бомбер.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як носити шкіряний бомбер

Як носити шкіряний бомбер / © Associated Press

Бомбер з’явився ще у 40-х роках як частина форменого одягу військових льотчиків. Масивний крій, об’єм у плечах, міцна застібка-блискавка, щільні манжети та еластичний край — усе це мало практичне значення. У 70-х бомбер став пальним для панк-руху, а згодом впевнено влився у мейнстрим.

Сучасні версії варіюються від мінімалістичних до авангардних: із класичним стоячим коміром, хутряним обробленням або навіть коміром «поло». Та головна його риса лишається незмінною — це куртка, яка додає образу характеру, про це розповіло видання PureWow.

З класичними штанами

Бомбери мають ефектний вигляд із добре скроєними вовняними чи костюмними штанами. Такий контраст робить образ збалансованим, «жорстка» шкіра знімає надмірну офіційність, а стриманий крій додає елегантності. Аксесуари краще обрати мінімалістичні, нехай образ говорить сам за себе.

З джинсами кльош

Шкіряна куртка та денім — вічна формула стилю. Але для бомбера найкраще підходять саме широкі силуети: джинси-кльош, палацо чи просто рівні джинси. Причина проста, об’ємний верх потребує простору внизу. Тоді талія зберігає акцент, а силует має пропорційний та невимушений вигляд.

З А-подібною спідницею

Для поціновувачок спідниць, А-силует, який розширюється донизу, створює ту саму «легку архітектуру» образу. Оптимальна довжина — нижче коліна до середини литки. Вона додасть жіночності та допоможе правильно розподілити об’єм, щоб фігура не здавалась перевантаженою.

Монохром

Найпростіший спосіб мати бездоганний вигляд — обрати монохром. Шкіряний бомбер, накинутий на сукню, спідницю чи штани у тон, і образ готовий без зайвих зусиль. Сумка, взуття та шарф у межах однієї колірної палітри зроблять образ зібраним і впевненим.

Шкіряний бомбер — це не просто тренд, а універсальний елемент гардероба, який працює майже з будь-яким стилем. Він має однаково органічний вигляд у стриманих офісних образах, джинсових комбінаціях або романтичних сетах зі спідницями. Вибирайте той варіант, який ближчий саме вам, і носіть легко, природно та зі смаком.

