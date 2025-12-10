Донбас не задовольнить Путіна, який прагне більшого: The Times попереджає про критичний сценарій

Володимир Путін. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у прагненні досягнути укладання мирної угоди, яка вислизає від нього майже рік, намагається тиснути на Київ, щоб той передав Москві весь Донбас, аби вже до Різдва набуло чинності припинення вогню. Кремль погрожує: бойові дії не припиняться, якщо Україна не виведе свої війська, зокрема з Краматорська та Слов’янська Донецької області.

Втім, Донбас не задовольнить Кремль, йдеться у матеріалі The Times.

Видання наголошує: навіть якби президент України Володимир Зеленський і хотів поступитися цією територією Росії — Конституція твердить, що територію можна здати лише після всенародного референдуму. Однак, його було б важко або взагалі не неможливо провести під час війни. Втім, референдум не знадобиться, якщо Київ виведе свої війська, офіційно не визнавши російського правління.

Поступки Росії

Провідний аналітик фонду «Повернись живим» Микола Бєлєсков вважає, що деякі підрозділи українських Збройних сил, ймовірно, будуть проти будь-якого наказу про виведення військ з Донбасу, що матиме непередбачувані наслідки для національної єдності.

«Коли українців просять піти на необґрунтовані поступки, це пахне національним приниженням — особливо для тих, хто воював понад 11 років», — наголошує експерт.

Армія РФ окупувала майже всю Луганську область та понад 80% Донецької. Російський «фюрер» Путін заявив, що його країна захопить весь Донбас, якщо Україна не здасться. Однак, наголошує The Times, хоча ЗСУ поступаються чисельністю та озброєнням, Росія, ймовірно, втратить десятки тисяч військовослужбовців у боях за Краматорськ та Слов’янськ.

«Навіть якщо ви зрештою втратите [територію], краще змусити ворога заплатити високу ціну, ніж створювати умови для його наступного наступу. Відступ без бою є політично складним і військово небезпечним», — сказав Бєлєсков.

З його слів, навіть якщо Україна поступиться Донбасом, то Кремль навряд скасує своє вторгнення.

«З точки зору Росії, всі ці [підтримувані США] плани не стосуються фактичного врегулювання [війни], а створення та використання розколів в Україні для чергового раунду просування, щоб ще більше зміцнити свою переговорну позицію», — переконаний аналітик.

Позиція України

«Хоча цього тижня Зеленський отримав підтримку від європейських союзників Києва, але його авторитет був ослаблений корупційним скандалом, який призвів до відставки Андрія Єрмака, якого вважали другою найвпливовішою людиною в країні», — пише видання.

The Times зауважує, що хоча відставка керівника Офісу президента стала ударом для українського лідера, але поки що немає жодних ознак того, що це вплинуло на переговори із США.

«Багато хто починає усвідомлювати, що реальний політичний вплив Єрмака був значно перебільшений», — зауважує політолог Володимир Фесенко.

Зазначається, що американський план також передбачав проведення президентських виборів в Україні протягом 100 днів. Перший термін Зеленського на посаді мав закінчитися 2024-го, але вибори були відкладені через воєнний стан. На тлі цього Трамп заявив в інтерв’ю Politico, що Україна «більше не є демократією», бо мовляв, виборів досі не було.

Зеленський заперечив, що він «тримається за владу», і заявив, що країна буде готова провести вибори президента протягом наступних 60-90 днів, якщо Європа та Штати допоможуть забезпечити безпеку.

Своєю чергою, Трамп сподівається на завершення війни до Різдва та дав Києву кілька днів, щоб відповісти на мирну угоду, яку підтримують США. Натомість Зеленський наголошує, що на нього чиниться тиск, аби він швидко ухвалив рішення про відмову від території.

Бажання Кремля

РФ неодноразово давала зрозуміти, що вторгнення до України пов’язане не лише з територіальними проблемами. Кінцевою метою Москви є усунення того, що вона називає «корінними причинами» війни. Крім того, Кремль також хоче запобігти вступу України до НАТО та запровадити обмеження на чисельність її збройних сил.

Перший прем’єр-міністр Путіна Михайло Касьянов, який зараз перебуває у міграції, переконаний, що російський «фюрер» був зосереджений на забезпеченні західного визнання правління Москви на всьому Донбасі. Путін на початку великої війни 2022-го заявив росіянам, що прагне «звільнити» регіон від України, яку він помилково назвав «неонацистською» державою.

«Ось чому він хоче весь Донбас. Йдеться про повагу до нього та його влади, щоб ні в кого не було жодних підстав вважати його слабким», — сказав Касьянов.

З його слів, господар Кремля одержимий ідеєю домогтися визнання Заходом російського контролю над усім Донбасом

«Путін, схоже, або не звертає уваги, або зовсім байдужий до страждань, які вторгнення Росії завдало українцям. Коли минулого тижня індійський журналіст запитав його про „шок“, який відчули російськомовні жителі Донбасу, чиї життя були зруйновані кремлівськими силами, він відповів: „Я не зрозумів питання, чим вони були шоковані?“, — констатує The Times.

Нагадаємо, Financial Times пише про те, що Трамп тисне на Зеленського щодо мирної угоди з РФ. За даними джерел видання, посланці американського лідера надали Києву лише кілька днів для ухвалення рішення. Трамп сподівається укласти угоду «до Різдва» (25 грудня).

Своєю чергою, джерела РБК.Україна кажуть, що у Вашингтоні справді розраховують на швидку офіційну відповідь Києва. Начебто це може відбутися приблизно в період різдвяних свят, проте жодного формального дедлайну - як от 25 грудня - немає.