Владимир Путин. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в стремлении достичь заключения мирного соглашения, ускользающего от него почти год, пытается давить на Киев, чтобы тот передал Москве весь Донбасс, чтобы уже к Рождеству вступило в силу прекращение огня. Кремль угрожает: боевые действия не прекратятся, если Украина не выведет свои войска, в частности, из Краматорска и Славянска Донецкой области.

Впрочем, Донбасс не удовлетворит Кремль, говорится в материале The Times.

Издание отмечает: даже если бы президент Украины Владимир Зеленский и хотел уступить эту территорию России — Конституция утверждает, что территорию можно сдать только после всенародного референдума. Однако его было бы тяжело или вообще не невозможно провести во время войны. Впрочем, референдум не понадобится, если Киев выведет свои войска, официально не признав российское правление.

Уступки России

Ведущий аналитик фонда «Вернись живым» Николай Белесков считает, что некоторые подразделения украинских Вооруженных сил, вероятно, будут против любого приказа о выводе войск из Донбасса, что будет иметь непредсказуемые последствия для национального единства.

«Когда украинцев просят пойти на необоснованные уступки, это пахнет национальным унижением – особенно для тех, кто воевал более 11 лет», – отмечает эксперт.

Армия РФ оккупировала почти всю Луганскую область и более 80% от Донецкой. Российский «фюрер» Путин заявил, что его страна захватит весь Донбасс, если Украина не сдастся. Однако, отмечает The Times, хотя ВСУ уступают по численности и вооружению, Россия, вероятно, потеряет десятки тысяч военнослужащих в боях за Краматорск и Славянск.

«Даже если вы наконец потеряете [территорию], лучше заставить врага заплатить высокую цену, чем создавать условия для его следующего наступления. Отступление без боя является политически сложным и военно опасным», — сказал Белесков.

По его словам, даже если Украина уступит Донбассу, то Кремль вряд ли отменит свое вторжение.

«С точки зрения России все эти [поддерживаемые США] планы не касаются фактического урегулирования [войны], а создания и использования расколов в Украине для очередного раунда продвижения, чтобы еще больше укрепить свою переговорную позицию», — убежден аналитик.

Позиция Украины

«Хотя на этой неделе Зеленский получил поддержку от европейских союзников Киева, но его авторитет был ослаблен коррупционным скандалом, который привел к отставке Андрея Ермака, считавшегося вторым самым влиятельным человеком в стране», — пишет издание.

The Times отмечает, что хотя отставка руководителя Офиса президента стала ударом для украинского лидера, но пока нет никаких признаков того, что это повлияло на переговоры с США.

«Многие начинают осознавать, что реальное политическое влияние Ермака было значительно преувеличено», — отмечает политолог Владимир Фесенко.

Отмечается, что американский план также предусматривал проведение президентских выборов в Украине в течение 100 дней. Первый срок Зеленского в должности должен был закончиться в 2024-м, но выборы были отложены из-за военного положения. На фоне этого Трамп заявил в интервью Politico, что Украина «больше не является демократией», потому что выборов до сих пор не было.

Зеленский возразил, что он «держится за власть» и заявил, что страна будет готова провести выборы президента в течение следующих 60-90 дней, если Европа и Штаты помогут обеспечить безопасность.

В свою очередь, Трамп надеется на завершение войны к Рождеству и дал Киеву несколько дней, чтобы ответить на мирное соглашение, поддерживаемое США. Зеленский отмечает, что на него оказывается давление, чтобы он быстро принял решение об отказе от территории.

Желание Кремля

РФ неоднократно давала понять, что вторжение в Украину связано не только с территориальными проблемами. Конечная цель Москвы — устранение того, что она называет «коренными причинами» войны. Кроме того, Кремль также хочет предотвратить вступление Украины в НАТО и ввести ограничения на численность ее вооруженных сил.

Находящийся в миграции первый премьер-министр Путина Михаил Касьянов убежден, что российский «фюрер» был сосредоточен на обеспечении западного признания правления Москвы на всем Донбассе. Путин в начале великой войны 2022-го заявил россиянам, что стремится «освободить» регион от Украины, которую он ошибочно назвал «неонацистским» государством.

Вот почему он хочет весь Донбасс. Речь идет об уважении к нему и его власти, чтобы ни у кого не было никаких оснований считать его слабым», — сказал Касьянов.

По его словам, хозяин Кремля одержим идеей добиться признания Западом российского контроля над всем Донбассом.

«Путин, похоже, либо не обращает внимания, либо совсем безразличен к страданиям, которые вторжение России причинило украинцам. Когда на прошлой неделе индийский журналист спросил его о "шоке", который почувствовали русскоязычные жители Донбасса, чьи жизни были разрушены кремлевскими силами, он ответил: "Я не понял вопрос, из-за чего они были в шоке?", - констатирует The Times.

Напомним, Financial Times пишет о том, что Трамп давит на Зеленского по мирному соглашению с РФ. По данным источников издания , посланники американского лидера предоставили Киеву всего несколько дней для принятия решения. Трамп надеется заключить соглашение «к Рождеству» (25 декабря).

В свою очередь источники РБК.Украина говорят, что в Вашингтоне действительно рассчитывают на скорый официальный ответ Киева. Вроде бы это может произойти примерно в период рождественских праздников, однако никакого формального дедлайна – как вот 25 декабря – нет.