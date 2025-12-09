ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
86
Время на прочтение
1 мин

Почему Трамп спешит с мирным планом - источник объяснил дедлайн "к Рождеству"

Вашингтон хочет реакции Киева на мирные предложения

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Почему Трамп спешит с мирным планом - источник объяснил дедлайн "к Рождеству"

Трамп не выдвигал Украине дедлайн по мирному соглашению - источник / © Associated Press

Команда президента США Дональда Трампа стремится оперативно получить позицию Украины относительно американских предложений по мирному урегулированию, однако жесткий термин «до Рождества» не установлен.

Об этом сообщил РБК-Украина собеседник во власти, комментируя материал Financial Times, где речь шла о желании Трампа заключить договоренность к праздникам.

По словам источника, в Вашингтоне действительно рассчитывают на скорый официальный ответ Киева, и это может произойти примерно в период рождественских праздников, однако никакого формального дедлайна нет.

«Речь идет не о точной дате, а о том, что США хотят понимания украинской позиции как можно скорее», — объяснил собеседник.

Отметим, ранее FT писала, что специальный советник Трампа Стив Виткофф и зять американского президента Джаред Кушнер во время встречи с Владимиром Зеленским настаивали на скорейшем решении по миру. Источники издания утверждали, что Трамп хотел видеть соглашение уже к Рождеству.

В то же время, как заявлял президент Украины, согласованных подходов между Киевом и Вашингтоном пока нет, в частности, относительно Донбасса.

Зеленский подчеркивал, что США ожидают от Киева компромиссов по вопросу территорий, но Украина не будет передавать России ни одной своей земли, тем более той, которая сейчас не находится в оккупации.

Дата публикации
Количество просмотров
86
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie