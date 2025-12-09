- Дата публикации
Почему Трамп спешит с мирным планом - источник объяснил дедлайн "к Рождеству"
Вашингтон хочет реакции Киева на мирные предложения
Команда президента США Дональда Трампа стремится оперативно получить позицию Украины относительно американских предложений по мирному урегулированию, однако жесткий термин «до Рождества» не установлен.
Об этом сообщил РБК-Украина собеседник во власти, комментируя материал Financial Times, где речь шла о желании Трампа заключить договоренность к праздникам.
По словам источника, в Вашингтоне действительно рассчитывают на скорый официальный ответ Киева, и это может произойти примерно в период рождественских праздников, однако никакого формального дедлайна нет.
«Речь идет не о точной дате, а о том, что США хотят понимания украинской позиции как можно скорее», — объяснил собеседник.
Отметим, ранее FT писала, что специальный советник Трампа Стив Виткофф и зять американского президента Джаред Кушнер во время встречи с Владимиром Зеленским настаивали на скорейшем решении по миру. Источники издания утверждали, что Трамп хотел видеть соглашение уже к Рождеству.
В то же время, как заявлял президент Украины, согласованных подходов между Киевом и Вашингтоном пока нет, в частности, относительно Донбасса.
Зеленский подчеркивал, что США ожидают от Киева компромиссов по вопросу территорий, но Украина не будет передавать России ни одной своей земли, тем более той, которая сейчас не находится в оккупации.