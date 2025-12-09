Зеленский ответил Трампу на призыв провести выборы — что именно сказал

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Италии, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о якобы необходимости проведения выборов в Украине, которые «давно не проходили».

Об этом говорится в сообщении La Repubblica.

Ранее Дональд Трамп в разговоре с Politico заявил, что пора организовать голосование в Украине. Отвечая на это, Зеленский лаконично выделил свою позицию.

"Я готов всегда", - сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп высказался о том, что пора провести президентские выборы в Украине, ведь их «давно не было».

Отметим, что ранее глава РФ Владимир Путин в очередной раз высказался о якобы «нелегитимности» украинского президента . Ведь это якобы делает невозможным юридически обязывающее соглашение. А потому, нагло заявил Путин, украинцам следует провести выборы в Украине.