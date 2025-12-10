- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят праздники
Как правило, мы ждем праздников — а также связанных с ними сюрпризов и подарков — с большим нетерпением.
И нам и в голову не приходит, что кто-то может относиться к ним как минимум равнодушно, а то и вовсе негативно воспринимать такое времяпрепровождение. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят праздники.
Козерог
Козерогам, как ни странно это прозвучит для других представителей зодиакального круга, жаль тратить время впустую — а именно так они воспринимают связанное с праздниками вынужденное безделье. Но выход они, как правило, находят быстро: махнув рукой на отдых, начинают работать в свое удовольствие.
Водолей
Водолеи не то, чтобы совсем не любят праздников, просто они — как люди креативные и творческие — считают, что праздник должен быть в душе, а ее настроение далеко не всегда совпадает с календарем. Неудивительно, что они вполне могут проигнорировать тот, который празднуют все, но при этом устроить собственное торжество.
Рак
Раки все в своем доме стараются делать сами, не признавая кейтерингов и клинингов, а потому в праздники устают особенно сильно. Все приготовив и накрыв на стол, они буквально валятся с ног, а, значит, пока другие веселятся, они мечтают об одном: добраться до постели и упасть — в буквальном смысле слова.
