Экс-балерина стала самой молодой self-made миллиардершей в мире: кто она (фото)

Реклама

29-летняя Луана Лопес Лара из Бразилии стала самой молодой в мире self-made миллиардершей, официально возглавив рейтинг Forbes.

Об этом говорится на официальном сайте.

Бывшая балерина совершила поразительный карьерный разворот и сегодня является соучредителем и одним из руководителей финансовой компании Kalshi, которая оценивается в 11 миллиардов долларов.

Реклама

Обладательницами этого титула ранее были Кайли Дженнер и Тейлор Свифт, однако именно Лара стала новой самой успешной женщиной-бизнесвумен, самостоятельно заработавшей свое состояние.

Луана Лара / Фото: instagram.com/luana_lopes_lara

Луана и ее близкий друг Тарек Мансур, которому также 29 лет, познакомились в Массачусетском технологическом институте и в 2018 году основали Kalshi – платформу прогнозирования рынка. По информации Forbes, Лара владеет 12% компании, что равняется примерно 1,3 млрд долларов. Мансур, по данным СМИ, имеет ту же долю.

Луана Лара и Тарек Мансур / Фото: instagram.com/luana_lopes_lara

Kalshi позволяет пользователям делать ставки на результаты различных событий – от спортивных матчей и выборов до тенденций в попкультуре.

"Мы видели, что торги возникают тогда, когда люди имеют свое видение будущего и ищут способ реализовать его на рынке", - пояснила Лара.

Реклама

Она добавила, что стремилась создать крупнейшую финансовую биржу в мире.

После окончания института учредители рискнули всем: в течение двух лет у них не было ни одного продукта, и компания могла не выжить, если бы не получила разрешение от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Только в ноябре в 2020 году Kalshi официально стартовала как назначенный контрактный рынок.

Несмотря на конфликты с американскими регуляторами, платформа постоянно росла. В июне в 2024-м ее оценивали в 2 млрд. долларов, в октябре — в 5 млрд., а ныне — уже в 11 млрд. долларов.

Биография Лары не менее ошеломляет: до мира финансов она десять лет занималась балетом в престижной школе в Жойнвиле, ежедневно тренируясь по 10 часов. Несмотря на суровую дисциплину, она мечтала об академической карьере, что в конце концов привело ее к обучению и бизнесу.

Реклама

Став миллиардершей, Луана сдвинула в рейтинге Люси Гуо — соучредительницу Scale AI, удерживавшую титул с апреля. Сегодня Гуо имеет около 1,3 млрд долларов, но Лара стала самой младшей обладательницей этого звания.

Напомним, глава ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг Forbes «ТОП-25 лучших руководителей военного времени».