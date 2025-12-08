Ссора закончилась отрубленными пальцами: что известно об инциденте на Ривненщине (фото)

Нож в руке / © pixabay.com

Реклама

В селе Голубное Ровенской области 24-летний мужчина во время конфликта ампутировал два пальца своему 22-летнему знакомому, обвинив его в краже денег. Злоумышленник использовал нож и молоток.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Накануне в селе Голубное между 24-летним владельцем дома и его 22-летним гостем возникла ссора. Во время конфликта старший мужчина обвинил младшего в похищении денег, что якобы произошло несколько дней назад. Требуя вернуть «украденное», 24-летний мужчина схватил нож и молоток, после чего жестоко ампутировал два пальца на руке своего знакомого.

Реклама

Пострадавший смог самостоятельно обратиться за медицинской и помощью и к правоохранителям.

Во время обыска в доме нападающего полиция обнаружила и изъяла окровавленный нож, молоток, а также корпус боевой гранаты «Ф-1» с запалом.

Изъятый нож / © Поліція Рівненської області

Изъятый корпус боевой гранаты «Ф-1» с запалом / © Поліція Рівненської області

Следователь открыл уголовные производства по статьям об умышленном средней тяжести телесном повреждении и о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.

Кроме того, полицейские начали досудебное расследование по факту кражи денег, которую мог совершить ранее судимый 22-летний мужчина у 24-летнего односельчанина. Устанавливаются все обстоятельства.

Реклама

К слову, апелляционный суд Днепра ужесточил приговор мужчине, который на детской площадке напал на подростков и смертельно ранил одного из них. Парень умер в больнице. Так, наказание для убийцы увеличено до 15 лет заключения.