Новогодний салат «Подкова» обязательно нужно приготовить для встречи Года Огненной Лошади

Салат «Подкова»

Реклама

Существует традиция — в зависимости от того, чей год мы встречаем по Китайскому календарю, — готовить соответствующее блюдо, чтобы следующий год благоволил нам удачей. Следующий год — Год Красной Огненной Лошади. Одним из вариантов такого блюда является салат «Подковая», и называется он так по форме, в которую укладываются слои салата. Вариантов салата «Подковая» бесчисленное количество, ингредиенты варьируются и изменяются, неизменной остается только форма подковы.

Если вы приготовите новогодний Салат Подкова, он обязательно станет главным украшением стола на Новый 2025 год. Предлагаем рецепт салата, где нежный вкус кома, сладковатые нотки свеклы и сливочный вкус сыра прекрасно сочетаются с рассыпчатым картофелем. Несмотря на то, что салат с майонезом, ингредиенты достаточно диетические и легкие.

Ингредиенты

Для этого многослойного салата вам понадобятся:

Реклама

Куриное филе — 150 граммов;

Картофель — 2 штуки, или 200 граммов;

Свекла — 1 штука, или 250 граммов;

Твердый сыр — 150 граммов;

Майонез — 175 граммов;

Маслины — 5 штук, или 15 граммов;

Соль — по вкусу.

Как приготовить салат

Подготовка продуктов

Перед тем, как начать собирать салат, необходимо отварить и подготовить все основные ингредиенты.

Сначала отварите куриное филе в слегка подсоленной воде до полной готовности. Отдельно отварите картофель и свеклу в слегка подсоленной воде до мягкости. Важно, чтобы все отварные продукты — филе, картофель и свекла — были полностью охлаждены.

Затем нарежьте остывшее филе мелкими кусочками. Очищенный картофель и свеклу натрите на терке в отдельные миски. Твердый сыр также натрите на терке. Наконец, маслины нарежьте тонкими кружочками или кольцами для финального декора.

Послойное формирование салата

Формирование происходит на большой плоской тарелке, где все пласты укладываются в форме подковы.

Реклама

Начните с основы — картофеля. Выложите весь натертый картофель, формируя контур широкой подковы. Этот базовый слой необходимо обильно смазать майонезом. Поверх картофеля выложите нарезанные мелкими кусочками куриные грудки, продолжая форму подковы. Этот слой также нужно смазать майонезом. Следующим выложите натертую свеклу. Разровняйте его по поверхности курицы и смажьте майонезом. Завершите основную часть салата, равномерно распределив натертый сыр на слой свеклы.

Декорирование и пропитка

Оформление придает блюду праздничный вид.

На финальном этапе выложите нарезанные кольца маслин на поверхность салата. Это завершает узор праздничного блюда. После этого Новогодний Салат Подкова необходимо накрыть пищевой пленкой. Оставьте его пропитаться в холодильнике на несколько часов. После пропитки салат «подкова» готов к подаче на праздничный стол!