В элегантном платье и с огромными бриллиантами в ушах: эффектная Мелания Трамп на светской церемонии

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетили 48-ю церемонию награждения Центра Кеннеди в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. На красную дорожку супруги вышли, держась за руки.

Мелания эффектно выглядела в элегантном черном платье макси приталенного силуэта и без рукавов. Наряд она дополнила черными туфлями на шпильках.

Первая леди сделала красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс и с розовым блеском на губах, а также молочный маникюр. Уши она украсила огромными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Трамп был одет в черный смокинг, белую рубашку, черную бабочку и обут в черные туфли.

Напомним, Мелания Трамп в изысканном аутфите появилась на концерте известного итальянского аптиста Андреа Бочелли в Белом доме.