ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
187
Время на прочтение
1 мин

В элегантном платье и с огромными бриллиантами в ушах: эффектная Мелания Трамп на светской церемонии

Президентская чета Америки в образах black tie появилась на мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дональд и Мелания Трампы

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетили 48-ю церемонию награждения Центра Кеннеди в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. На красную дорожку супруги вышли, держась за руки.

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Мелания эффектно выглядела в элегантном черном платье макси приталенного силуэта и без рукавов. Наряд она дополнила черными туфлями на шпильках.

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Первая леди сделала красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс и с розовым блеском на губах, а также молочный маникюр. Уши она украсила огромными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Трамп был одет в черный смокинг, белую рубашку, черную бабочку и обут в черные туфли.

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп в изысканном аутфите появилась на концерте известного итальянского аптиста Андреа Бочелли в Белом доме.

Дата публикации
Количество просмотров
187
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie