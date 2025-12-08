- Дата публикации
В элегантном платье и с огромными бриллиантами в ушах: эффектная Мелания Трамп на светской церемонии
Президентская чета Америки в образах black tie появилась на мероприятии.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетили 48-ю церемонию награждения Центра Кеннеди в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. На красную дорожку супруги вышли, держась за руки.
Мелания эффектно выглядела в элегантном черном платье макси приталенного силуэта и без рукавов. Наряд она дополнила черными туфлями на шпильках.
Первая леди сделала красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс и с розовым блеском на губах, а также молочный маникюр. Уши она украсила огромными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.
Трамп был одет в черный смокинг, белую рубашку, черную бабочку и обут в черные туфли.
