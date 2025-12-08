Гороскоп на 9 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда можно воплощать в жизнь любые идеи и проекты

Гороскоп на 9 декабря / © Credits

Главный враг любого человека — сомнения, прежде всего в себе и своих силах, которые надо преодолевать, несмотря ни на что. У кого-то это получится легко, кому-то придется поработать над самооценкой, зато, справившись с неуверенностью, удастся достичь серьезных и важных целей.

Также необходимо уделить максимум времени и внимания родным и близким людям — например, признаваться им в любви и хотя бы говорить комплименты, на которые все мы так скупы.

Овен

Нельзя позволять другим людям пользоваться вашей добротой и доверчивостью — понимание того, что вас откровенно использовали в своих — корыстных — целях, самым негативным образом скажется на отношениях.

Телец

Любое недоразумение, возникшее в этот день, необходимо разрешать сразу же, по горячим следам, иначе связанный с ними негатив затянется недолго, а затем вовсе и лишит возможности помириться, чего допускать нельзя.

Близнецы

День, несмотря на разгар рабочей недели, звезды рекомендуют провести с семьей или друзьями: чувство единения с близкими людьми сплотит вас, а заодно на долгое время подарит мир в душе и хорошее настроение.

Рак

Не стоит ссориться с близким только из-за того, что кто-то из них совершил ошибку: в конце концов, от этого не гарантирован никто, в том числе и вы сами, поэтому надо отнестись к чужому промаху с пониманием.

Лев

Тем, кто давно собирался приступить к воплощению в жизнь важного и, одновременно, интересного проекта, следует поторопиться — сегодняшний шанс повторится нескоро, поэтому очень обидно будет его упустить.

Дева

Нежелательно нарушать моральные правила, которые вы когда-то сами для себя установили: поставленной цели вы таким образом все равно не достигнете, а о минутной слабости впоследствии долго будете жалеть.

Весы

Встревая в чужой конфликт, важно помнить о максимальной дипломатичности, в противном случае = согласно классической житейской схеме — легко можно остаться виноватым для обеих его сторон.

Скорпион

День — разумеется, по возможности — необходимо посвятить детям: по целому ряду причин именно сегодня они будут особенно сильно нуждаться в вашей любви и внимании, поэтому не стоит жалеть для них времени и сил.

Стрелец

Представителям вашего — максималистского — знака давно пора научиться прощать и отпускать нанесенные вам обиды, особенно если речь идет не об односторонних, а о взаимных претензиях — вы сами во многом виноваты.

Козерог

Дела — разумеется, на время — необходимо отложить в сторону и немного отдохнуть, иначе силы могут оставить вас внезапно, и вы, перейдя в режим полного бездействия, не сможете выполнить все, что запланировали.

Водолей

Делать добрые дела нужно просто так — от широты своей натуры, не рассчитывая при этом на ответную на благодарность — такое ожидание сведет на нет смысл благотворительности, цель которой — помощь нуждающимся.

Рыбы

Прислушиваться к сигналам, которые будет посылать вам организм, важно всегда, но сегодня — особенно: в это время он будет «просить» только того, в чем действительно нуждается, поэтом нельзя игнорировать его обращения.

