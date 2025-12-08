- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 243
- Время на прочтение
- 1 мин
Поклонники не оценили: почему хейтят рождественскую открытку Чарльза и Камиллы
Монарх и его супруга на днях представили свою традиционную рождественскую карточку публике.
Однако, не всем поклонникам британской королевской семьи она понравилась. Многие из них в соцсетях высказали одну серьезную претензию к рождественской открытке короля и его жены.
Поклонники королевской семьи жалуются, что рождественская открытка короля Чарльза на 2025 год «не очень-то рождественская», а другие задаются вопросом, зачем королевской семье использовать изображение, явно сделанное весной.
Отметим, что Чарльз и Камилла поделились с публикой открыткой с изображением, сделанным во время празднования их 20-й годовщины свадьбы в Риме в апреле этого года. Видимо, они выбрали особенное для себя фото.
«Прекрасная фотография, но она не рождественского настроения. Могу предложить вам прекрасную фотографию из Виндзора или Сандрингема, когда зажигаются рождественские огни? Или, даже сделанную перед часовней Святого Георгия», — написал в комментариях один из подписчиков.
«Как же это восхитительно празднично. Весеннее фото, сделанное в апреле в Риме, с гирляндами. По-настоящему передает дух Рождества», — иронизирует другой пользователь.
«Мне это не кажется Рождеством!», — написал кто-то третий.
Напомним, княжеская семья Монако также уже показала свою рождественскую карточку 2025 года.