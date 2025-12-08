Поклонники не оценили: почему хейтят рождественскую открытку Чарльза и Камиллы

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Однако, не всем поклонникам британской королевской семьи она понравилась. Многие из них в соцсетях высказали одну серьезную претензию к рождественской открытке короля и его жены.

Поклонники королевской семьи жалуются, что рождественская открытка короля Чарльза на 2025 год «не очень-то рождественская», а другие задаются вопросом, зачем королевской семье использовать изображение, явно сделанное весной.

Рождественская открытка Чарльза и Камиллы / © Instagram британской королевской семьи

Отметим, что Чарльз и Камилла поделились с публикой открыткой с изображением, сделанным во время празднования их 20-й годовщины свадьбы в Риме в апреле этого года. Видимо, они выбрали особенное для себя фото.

«Прекрасная фотография, но она не рождественского настроения. Могу предложить вам прекрасную фотографию из Виндзора или Сандрингема, когда зажигаются рождественские огни? Или, даже сделанную перед часовней Святого Георгия», — написал в комментариях один из подписчиков.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Associated Press

«Как же это восхитительно празднично. Весеннее фото, сделанное в апреле в Риме, с гирляндами. По-настоящему передает дух Рождества», — иронизирует другой пользователь.

«Мне это не кажется Рождеством!», — написал кто-то третий.

Напомним, княжеская семья Монако также уже показала свою рождественскую карточку 2025 года.