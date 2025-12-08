Реклама

Францисканская монахиня из Англии, сестра Габриэль, откровенно рассказала о том, как живет в целибате уже более 30 лет и призналась, что иногда это бывает нелегко.

Во время разговора с LadBible Stories сестра Габриэль поделилась, что живет в монастыре в Арунделе и уже три десятилетия ведет жизнь, полностью посвященную молитве, служению и общине.

Она говорит, что монахиня обычно проводит всю свою жизнь в одном месте — молится, работает и, как она сама выразилась, «надеется прожить здесь полноту жизни и умереть тут же».

Впрочем, до вступления в монастырь ее жизнь была совсем другой. Она училась на авиационного и механического инженера, работала по специальности и не скрывает, что любила выпить алкоголь. Сестра Габриэль заверила, что монахини «точно» могут употреблять алкоголь.

Ее спросили о самой щекотливой теме – как она справляется с жизнью без секса. Ответ был честным: «Иногда бывает тяжело».

Сестра Габриэль уточнила, что в разные периоды ее жизни воздержание давалось по-разному, но в то же время чувство любви «растет и проявляется в других формах». Впрочем, она не скрывает: "Да, это может быть сложно".

Когда монахиню спросили о «знаменитых влюбленностях», она немного смущенно усмехнулась. Габриэль призналась, что любит смотреть фильмы во время отпуска, и некоторые актеры производят на нее сильное впечатление.

Она вспомнила фильм «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером.

«Могу ли я влюбиться в Брэдли Купера? Его глаза – ну, они просто невероятны», – смеялась она, добавляя, что ленту посмотрела даже дважды, что для нее очень необычно.

