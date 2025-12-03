Папа Римский Франциск включил Украину в завещание: на что пойдут средства

Папа Римский Франциск / © Associated Press

Папа Римский Франциск, который умер в апреле 2025 года, еще при жизни предусмотрел в своем завещании финансирование для приобретения автомобилей скорой помощи для Украины.

Об этом сообщила испанская монахиня Лусия Карам в эфире одного из местных радиоканалов, передает BILD

По словам Карам, которая с начала полномасштабного вторжения неоднократно приезжала в Украину и участвует в реализации гуманитарных проектов, понтифик лично позаботился о том, чтобы часть его наследия была направлена на поддержку медиков в районах боевых действий.

«Франциск всегда уверял меня, что будет помогать Украине, — но я не могла представить, что эта поддержка будет выражена настолько особенным и трогательным образом», — сказала она.

По данным издания, средства из папского фонда предназначены для закупки карет скорой помощи, которые будут работать в прифронтовых и пострадавших от боевых действий регионах. Источники отмечают, что такие автомобили являются критически важными для эвакуации раненых и оперативного оказания медицинской помощи.

