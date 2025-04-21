Умер Папа Римский Франциск: все о понтифике и что будет дальше (Обновлено)

Папа Римский Франциск / © Associated Press

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Папа Римский Франциск скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля. В последнее время он болел.

Об этом сообщили в Ватикане со ссылкой на кардинала Кевина Фаррелла.

По его словам, Папа скончался в 7:35 утра.

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«Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, отвагой и вселенской любовью, особенно в пользу бедных и маргинализированных. С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога», — сказал кардинал.

Папа Римский Франциск попал в больницу с двусторонней пневмонией. Он говорил, что «близок к смерти», но распоряжение по похоронам он отдал заранее. И они нарушают вековые традиции папских похорон.

В частности, он не будет похоронен вместе с большинством своих предшественников в гротах под собором Святого Петра в Ватикане.

В конце 2023 года 266-й Папа Римский сообщил, что он уже подготовил свою гробницу в базилике Санта-Мария-Маджоре в римском районе Эсквилино.

В феврале 2025 года Папа Франциск был госпитализирован с тяжелой респираторной инфекцией. Она быстро переросла в двустороннее воспаление легких, сопровождавшееся сильными бронхиальными спазмами. Незадолго после этого появилась информация о признаках начала почечной недостаточности.

Через 5 недель Папу выписали из римской больницы Джемелли. Однако его состояние оставалось сложным, и он продолжал проходить реабилитацию в Ватикане и редко участвовал в публичных мероприятиях и службах.

Папа Римский Франциск после продолжительного лечения только вчера, 20 апреля, появился на публике в Пасху.

Папа Римский Франциск во время Мессы 20 апреля 2025 года / © Associated Press

88-летний понтифик по совету врачей не возглавил традиционную пасху в Ватикане, но появился в конце мероприятия с посланием, известным как «Urbi et Orbi» («Городу и миру»), которое зачитывал от его имени кардинал Анджело Комастри.

Чем запомнился Папа Римский Франциск

Одной из отличительных черт понтификата Франциска стали скромность и новый подход к лидерству. Он стал первым Папой, взявшим имя Франциск — в честь святого Франциска из Ассизи, покровителя бедных и природы.

Папа Франциск последовательно отмечал необходимость помощи наиболее уязвимым — бедным, мигрантам, бездомным. Он критиковал чрезмерное потребление, бездушный капитализм и «убивающие» экономические модели — именно такую характеристику он дал в своей речи. В рамках своего служения Папа посетил многие страны глобального Юга — Африку, Азию и Латинскую Америку.

В книге «О небесах и о земле» Франциск причислил Голодомор украинского народа к трем самым масштабным геноцидам XX века — вместе с геноцидом армян и евреев. Он подчеркнул, что украинцы пострадали из-за борьбы за свободу.

В 2015 году, по случаю 70-й годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Франциск выступил с призывом к полному запрету ядерного оружия.

Папа также уделял много внимания межрелигиозному диалогу. Франциск последовательно выступал за включение, а не осуждение — в частности, в темах, касающихся отношения к ЛГБТ-сообществу и разведенных католиков.

Что говорил Папа Франциск об Украине

Папа Франциск неоднократно высказывался по поводу войны в Украине, последовательно призывая к миру и диалогу. В феврале 2025 года он назвал Украину «мученической» и призвал молиться о всех жертвах вооруженных конфликтов.

В декабре 2024 года понтифик обратился к украинской молодежи, призвав ее быть патриотами, отвергать войну и прощать.

Папа Римский Франциск / © Associated Press

Впрочем, год назад Франциск оказался в центре критики после своего призыва к Украине иметь «мужество белого флага» и начать переговоры со страной-агрессором — Россией.

Папа также неоднократно отмечал потребность мира во всем мире — на фоне войн в Украине и Палестине, заявив, что «мир, достигнутый путем переговоров, лучше, чем бесконечная война».

Позже Ватикан уточнил позицию, подчеркнув, что Россия должна прекратить агрессию, признав ее несправедливой.

Когда будут выбирать нового Папу Римского

Обсуждение возможного преемника Папы Франциска началось задолго до его смерти. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что спрогнозировать, кто станет новым Папой, почти невозможно. Такая интрига сохраняется благодаря строго определенной процедуре выборов понтифика, имеющей более 800 лет традиции.

Выборы нового Папы должны состояться между 15 и 20 днем после смерти Франциска, поэтому ориентировочно их следует ожидать между 6 и 11 мая.

После голосования кардиналов из трубы Сикстинской капеллы выходит белый дым, извещающий об избрании нового Папы / © Associated Press

Этот процесс разительно отличается от привычных выборов — нет агитации, публичных заявлений или предвыборных кампаний. Каждый кардинал получает бюллетень со словами «Я выбираю Папой…», в который он вписывает имя своего кандидата. Чтобы быть избранным, претендент должен набрать две трети голосов. В истории уже были случаи, когда избрание нового Папы длилось годами.