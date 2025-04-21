Папа Римський Франциск / © Associated Press

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У Ватикані помер Папа Римський Франциск. Останнім часом він хворів.

Про це повідомили у Ватикані з посиланням на кардинала Кевіна Фаррелла.

З його слів, Папа помер о 7:35 ранку.

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«Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов’ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога», — сказав кардинал.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією. Він казав, що «близький до смерті», але розпорядження щодо свого похорону він віддав заздалегідь. І вони порушують вікові традиції папських похоронів.

Зокрема, його не буде поховано разом із більшістю своїх попередників у гротах під собором Святого Петра у Ватикані.

Наприкінці 2023 року 266-й Папа Римський повідомив, що він «уже підготував» свою гробницю в базиліці Санта-Марія-Маджоре в римському районі Есквіліно.

Папа Римський Франциск після тривалого лікування лише вчора, 20 квітня, показався на публіці у Великдень.

88-річний понтифік за порадою лікарів не очолив традиційну великодню месу у Ватикані, але з’явився наприкінці заходу з посланням, відомим як «Urbi et Orbi» («Місту і світу»), яке зачитував від його імені кардинал Анджело Комастрі.