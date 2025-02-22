Папа Римський у критичному стані: що кажуть лікарі

Наразі лікарі роблять усе можливе, щоб стабілізувати здоров’я понтифіка, але, за їхніми словами, він залишатиметься під наглядом медиків.

Папа Римський Франциск переживає важкий стан через складну легеневу інфекцію. Лікарі намагаються стабілізувати його стан, але головною загрозою залишається ризик розвитку сепсису.

Про це пише Fox 5.

88-річний Папа Франциск опинився в критичному стані після загострення астматичного респіраторного кризу, який потребував інтенсивної кисневої терапії. За даними Ватикану, понтифік залишається при свідомості, але його стан викликає занепокоєння.

Минулого тижня Папу госпіталізували з важкою легеневою інфекцією, яка призвела до значного погіршення здоров’я. В останньому офіційному повідомленні Ватикану зазначено, що понтифік потребував переливання крові, оскільки у нього виявили стан, пов’язаний з анемією.

"Святіший Отець провів день у кріслі, однак його біль став сильнішим, ніж напередодні. На даний момент прогноз лікарів залишається стриманим", – йдеться у заяві Ватикану.

Медики наголошують, що стан Папи Франциска залишається нестабільним, а найсерйознішою загрозою є сепсис – небезпечна інфекція крові, яка може виникнути через ускладнення пневмонії.

Нагадаємо, Кардинал Джанфранко Равазі припустив, що Папа може покинути престол.

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