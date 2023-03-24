Фарба чи садовий вар: чим краще обробити зріз дерева після обрізання

Дачники обрізають дерева не лише восени, але й навесні. Це допомагає збільшити урожай та захистити насадження від деяких хвороб. Чим обробити зріз дерева після обрізання — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Під час чи після обрізання можна легко занести інфекцію, яка нашкодить дереву. Саме для мінімізування ризику зріз часто обробляють фаброю або садовим варом. І думки дачників розділилися, яку саме речовину краще використовувати.

Щоб розібратися, чим обробити зріз дерева після обрізання, потрібно звернути увагу на особливості цих двох матеріалів. Фарба вважається ефективнішою, якщо додати до неї будь-який фунгіцид. Наприклад, хлорокис міді або мідний купорос.

Також фарбу легше наносити. Та й тримається вона набагато краще, особливо, якщо пізніше йтимуть дощі. Тому зріз буде точно повністю захищений від непогоди.

Що ж можна сказати про садовий вар? В холодну пору він застигає, тому наносити його може бути важкувато. Доведеться безпосередньо перед процедурою "розігрівати" речовину.

Також садовий вар можна наносити лише на добре просушену поверхню, а деякі садівники стверджують, що "рани" дерева заживають гірше, якщо обрати цей спосіб оброблення.

Існує ще один простий спосіб, який підійде, якщо у вас під рукою немає ані фарби, ні садового вару. Візьміть 10 мл йоду і 100 мл лляної олії, добре перемішайте і нанесіть на зріз за допомогою пульверизатора.

Читайте також: