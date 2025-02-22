Чи будуть графіки газопостачання для населення: експерт дав відповідь

За словами Кучеренка, якщо певні обмеження і будуть застосовані, то побутових споживачів вони торкнуться в останню чергу.

Графіків газопостачання для населення найімовірніше не буде.

Про це народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко сказав в етері "КИЇВ24".

За словами Кучеренка, якщо певні обмеження і будуть застосовані, то побутових споживачів вони торкнуться в останню чергу. Проте й такий сценарій є малоймовірним.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 20 лютого, агресорка Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України. Пошкоджень зазнали виробничі потужності.

Раніше видання Reuters, посилаючись на власні джерела написало, що Україна втратила 40% власного видобутку газу після ударів по інфраструктурі.

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