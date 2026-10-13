Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну вночі 13 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

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Реактивний БпЛА на Чернігів із заходу.

Реактивний БпЛА на заході Хмельниччини повз Теофіполь, курс на північ Тернопільщини.

Реактивний БпЛА на півночі Київщини, курс на південь.

БпЛА на Запоріжжя з півдня

БпЛА на півдні від Сум, курс на захід.

Реактивний БпЛА в напрямку Хмельницького зі сходу.

БпЛА на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.

ʼТакож моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали кривавого удару по маршрутці з цивільними у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки 30 загиблих та 18 поранених.

Ми раніше інформували, що у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих ударних безпілотників.

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