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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину ночью 13 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
Реактивный БПЛА на Чернигов с запада.
Реактивный БпЛА на западе Хмельнитчины мимо Теофиполя, курс на север Тернопольщины.
Реактивный БПЛА на севере Киевщины, курс на юг.
БпЛА на Запорожье с юга
БпЛА к югу от Сум, курс к западу.
Реактивный БпЛА в направлении Хмельницкого с востока.
БПЛА на юге Сумщины, курс на Полтавщину.
ʼТакже мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли кровавый удар по маршрутке с гражданскими в Краматорске Донецкой области. В результате атаки 30 погибших и 18 раненых.
Мы ранее информировали, что в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных беспилотников.