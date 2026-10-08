День ангела 15 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 15 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 15 жовтня

15 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Дениса, Дмитра, Івана, Лук’яна, Опанаса, Семена, Юхима.

Денис — давньогрецьке походження, означає «присвячений Діонісу». В дитинстві рухливий, енергійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

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Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Деметрі». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає дружелюним.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві вихований, добрий. В дорослому віці стає неквапливим.

Лук’ян — латинське походження, означає «світлий». В дитинстві уважний, доброзичливий. В дорослому віці стає надійним.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертний». В дитинстві добрий, м’який. В дорослому віці стає сердечним.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «почутий Богом в молитві». В дитинстві дружелюбний, незлобивий. В дорослому віці стає працьовитим.

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Юхим — давньогрецьке походження, означає «безтурботний». В дитинстві артистичний, добре вчиться. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

День ангела 15 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і допомагав знаходити правильний шлях. Нехай у житті буде багато щасливих подій, щирих людей, любові, добра та здійснених мрій.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець захищає тебе від усіх життєвих бур, дарує сили долати труднощі та веде назустріч щастю. Бажаю миру в душі, тепла в серці, добробуту в домі та радості кожного дня.

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З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, душевної гармонії та великого людського щастя. Нехай поруч завжди будуть ті, хто любить і підтримує, а ангел-охоронець береже тебе та твоїх рідних.

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Прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Нехай доля дарує якомога більше приводів усміхатися, кожен новий день приносить добрі новини, а всі заповітні бажання поступово стають реальністю. Бажаю любові, благополуччя, миру та Божого благословення.

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Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди був за плечима, захищав від усього лихого та допомагав у важливі моменти. Нехай життя буде наповнене світлом, щирими почуттями, приємними зустрічами, родинним затишком і безліччю щасливих моментів.

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