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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
23
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2 хв

Яке 9 жовтня свято — все про цей день, яке церковне свято

9 жовтня, День рієлтора в Україні. Віряни вшановують пам’ять апостола Якова Алфеєва. До Нового року залишилося 88 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 9 жовтня 2026 року

Яке свято 9 жовтня 2026 року / © ТСН

9 жовтня 2026 року — п’ятниця. 1688-й день війни в Україні.

Яке свято 9 жовтня

9 жовтня віряни святкують День пам’яті апостола Якова Алфеєва / © pexels.com

9 жовтня віряни святкують День пам’яті апостола Якова Алфеєва / © pexels.com

9 жовтня віряни святкують День пам’яті апостола Якова Алфеєва. Він названий сином Алфея і згадується у списках дванадцяти апостолів. Його називають Яковом Алфеєвим, щоб відрізнити від іншого апостола Якова — Якова, сина Зеведея, брата Івана Богослова. Ісус обрав Якова до числа Дванадцятьох — найближчого кола учнів, яких Він посилав проповідувати, зцілювати хворих і звіщати наближення Царства Божого.

9 жовтня в Україні святкують День рієлтора / © pexels.com

9 жовтня в Україні святкують День рієлтора / © pexels.com

9 жовтня в Україні святкують День рієлтора. Історія свята почалася 9 жовтня 1999 року, коли в Києві, у Будинку профспілок, відбувся Перший всеукраїнський з’їзд рієлторів. Він зібрав фахівців із нерухомості з різних регіонів України. Саме тоді професійна спільнота вирішила святкувати 9 жовтня як День рієлтора; регулярно його святкують від 2000 року.

9 жовтня Всесвітній день пошти / © pexels.com

9 жовтня Всесвітній день пошти / © pexels.com

Також 9 жовтня Всесвітній день пошти. Дату обрали невипадково: саме 9 жовтня 1874 року в Берні, Швейцарія, був заснований Всесвітній поштовий союз (UPU) — організація, яка допомогла створити єдину міжнародну систему обміну поштовими відправленнями. Саме свято з’явилося значно пізніше. 1969 року на конгресі Всесвітнього поштового союзу в Токіо 9 жовтня проголосили Всесвітнім днем пошти. Сьогодні його святкують у багатьох країнах світу.

9 жовтня Всесвітній день яйця / © pexels.com

9 жовтня Всесвітній день яйця / © pexels.com

А ще 9 жовтня Всесвітній день яйця. Свято започаткувала International Egg Commission (IEC) 1996 року під час конференції у Відні. Його задумали як нагоду розповідати про харчову цінність яєць та їхню роль у раціоні людей у різних країнах. Яйця — поживний продукт із повноцінним білком, тобто містять усі дев’ять незамінних амінокислот. У них також є вітаміни A, D, B12, рибофлавін, фолат, селен та інші поживні речовини. Жовток є одним із харчових джерел холіну, необхідного, зокрема, для нормальної роботи нервової системи.

9 жовтня святкують Міжнародний день пива і піци / © pexels.com

9 жовтня святкують Міжнародний день пива і піци / © pexels.com

9 жовтня святкують Міжнародний день пива і піци. Свято з’явилося порівняно недавно — 2016 року. Його започаткував американець Нік Сауло (Nick Saulo), який створив тематичний сайт і запропонував 9 жовтня як день, коли можна святкувати давню історію двох продуктів та їхнє сучасне поєднання.

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