В Україні вже скоро вдарять заморозки: синоптики забили на сполох і назвали міста, які "накриє" першими (мапа)

Осінь / Фото ілюстративне / © pexels.com

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Початок жовтня у більшості регіонів України буде малохмарним і теплим. Таку погоду забезпечить потужний північний антициклон. Водночас синоптики попереджають, що ночі будуть прохолодними, а в низці областей очікуються перші заморозки на ґрунті.

Детальний прогноз погоди в Україні 1 жовтня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в Україні 1 жовтня сонячну погоду, яку зумовлюватиме північний антициклон. Опадів не передбачається, лише в Криму та Приазов’ї місцями пройде невеликий дощ.

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Водночас Діденко попереджає, що у східних областях і на Дніпропетровщині пориви північно-східного вітру досягатимуть штормових значень до 15–20 м/с. Температура повітря у четвер, 1 жовтня, коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла.

У столиці погода також буде сухою і сонячною. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +16 до +18 градусів тепла.

За словами Діденко, суха та відносно тепла погода пануватиме в Україні до кінця тижня.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 1 жовтня суху та комфортну погоду.

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«У більшості областей погоду без опадів продовжуватиме зумовлювати область високого тиску, лише на Приазов’ї та в Криму циклонічна діяльність над Чорним морем спричинить місцями короткочасні дощі. На висотах з північного сходу до нас надходитиме холодне повітря, тому прогнозуємо холодну ніч, проте вдень повітря прогріватиметься до приємного помірного тепла», — зазначають синоптики.

Загалом по країні очікується мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають, лише на Приазов’ї та в Криму місцями короткочасні дощі. В західних областях вночі та вранці подекуди зберігатиметься туман.

Вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 7–12 м/с, на південному сході країни вдень місцями будуть пориви 15–20 м/с.

Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях очікується від +1 до +6 тепла, на решті території країни буде від +7 до +12 градусів. Вдень в Україні стовпчики термометрів показуватимуть до +14…+19 градусів тепла, на Закарпатті очікується до +22 градусів вище нуля.

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Погода в Україні 1 жовтня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про заморозки 1 жовтня на поверхні ґрунту до 0…–3 у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях. У цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні 1 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 1 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +1 до +6 градусів тепла, водночас синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту 0…–3 градуси. У зв’язку з небезпечними метеорологічними явищами в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Жителів столичного регіону попереджають про нічні заморозки 1 жовтня / © Укргідрометцентр

У денні години на Київщині температура повітря коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла. У Києві вночі буде від +4 до +6 градусів, вдень очікується від +16 до +18 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 1 жовтня синоптичну ситуацію формуватиме південна частина антициклону, розташованого над Фінською затокою. Періодично з’являтимуться хмари, проте дощів не очікується. У нічні та ранкові години місцями можливий легкий туман.

Дутиме південно-східний вітер зі швидкістю 7–12 м/с. Вночі стовпчики термометрів по області покажуть від +1 до +6 градусів тепла, хоча подекуди як у повітрі, так і на поверхні ґрунту приморозить до 0…–2 градусів нижче нуля. Упродовж дня повітря прогріється до +17…+22 градусів.

У Львові нічна температура становитиме +3…+5 градусів тепла з заморозками на ґрунті в межах 0…–2 градусів морозу, а вдень потеплішає до +18…+20 градусів.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 1 жовтня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря по області становитиме вночі від +6 до +11 градусів тепла, вдень — від +15 до +20 градусів.

У Дніпрі очікується вночі від +9 до +11 тепла, вдень — від +18 до +20 градусів вище нуля.

Погода в Харкові

На Харківщині 1 жовтня буде мінлива хмарність, істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 9–14 м/с, вдень місцями ймовірні пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +20 градусів.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +19 вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 1 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 9–14 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів. В Одесі стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +9 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +22 вище нуля.

Раніше ТСН.ua розповідав, що зміниться в Україні від 1 жовтня.

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