ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2493
Час на прочитання
4 хв

В Україні вже скоро вдарять заморозки: синоптики забили на сполох і назвали міста, які "накриє" першими (мапа)

Північний антициклон забезпечить в Україні сухий і теплий початок жовтня, однак синоптики вже оголосили жовтий рівень небезпечності через нічні заморозки.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Осінь / фото ілюстративне

Осінь / Фото ілюстративне / © pexels.com

Початок жовтня у більшості регіонів України буде малохмарним і теплим. Таку погоду забезпечить потужний північний антициклон. Водночас синоптики попереджають, що ночі будуть прохолодними, а в низці областей очікуються перші заморозки на ґрунті.

Детальний прогноз погоди в Україні 1 жовтня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в Україні 1 жовтня сонячну погоду, яку зумовлюватиме північний антициклон. Опадів не передбачається, лише в Криму та Приазов’ї місцями пройде невеликий дощ.

Водночас Діденко попереджає, що у східних областях і на Дніпропетровщині пориви північно-східного вітру досягатимуть штормових значень до 15–20 м/с. Температура повітря у четвер, 1 жовтня, коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла.

У столиці погода також буде сухою і сонячною. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +16 до +18 градусів тепла.

За словами Діденко, суха та відносно тепла погода пануватиме в Україні до кінця тижня.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 1 жовтня суху та комфортну погоду.

«У більшості областей погоду без опадів продовжуватиме зумовлювати область високого тиску, лише на Приазов’ї та в Криму циклонічна діяльність над Чорним морем спричинить місцями короткочасні дощі. На висотах з північного сходу до нас надходитиме холодне повітря, тому прогнозуємо холодну ніч, проте вдень повітря прогріватиметься до приємного помірного тепла», — зазначають синоптики.

Загалом по країні очікується мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають, лише на Приазов’ї та в Криму місцями короткочасні дощі. В західних областях вночі та вранці подекуди зберігатиметься туман.

Вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 7–12 м/с, на південному сході країни вдень місцями будуть пориви 15–20 м/с.

Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях очікується від +1 до +6 тепла, на решті території країни буде від +7 до +12 градусів. Вдень в Україні стовпчики термометрів показуватимуть до +14…+19 градусів тепла, на Закарпатті очікується до +22 градусів вище нуля.

Погода в Україні 1 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 1 жовтня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про заморозки 1 жовтня на поверхні ґрунту до 0…–3 у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях. У цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні 1 жовтня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про заморозки в Україні 1 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 1 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +1 до +6 градусів тепла, водночас синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту 0…–3 градуси. У зв’язку з небезпечними метеорологічними явищами в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Жителів столичного регіону попереджають про нічні заморозки 1 жовтня / © Укргідрометцентр

Жителів столичного регіону попереджають про нічні заморозки 1 жовтня / © Укргідрометцентр

У денні години на Київщині температура повітря коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла. У Києві вночі буде від +4 до +6 градусів, вдень очікується від +16 до +18 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 1 жовтня синоптичну ситуацію формуватиме південна частина антициклону, розташованого над Фінською затокою. Періодично з’являтимуться хмари, проте дощів не очікується. У нічні та ранкові години місцями можливий легкий туман.

Дутиме південно-східний вітер зі швидкістю 7–12 м/с. Вночі стовпчики термометрів по області покажуть від +1 до +6 градусів тепла, хоча подекуди як у повітрі, так і на поверхні ґрунту приморозить до 0…–2 градусів нижче нуля. Упродовж дня повітря прогріється до +17…+22 градусів.

У Львові нічна температура становитиме +3…+5 градусів тепла з заморозками на ґрунті в межах 0…–2 градусів морозу, а вдень потеплішає до +18…+20 градусів.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 1 жовтня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря по області становитиме вночі від +6 до +11 градусів тепла, вдень — від +15 до +20 градусів.

У Дніпрі очікується вночі від +9 до +11 тепла, вдень — від +18 до +20 градусів вище нуля.

Погода в Харкові

На Харківщині 1 жовтня буде мінлива хмарність, істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 9–14 м/с, вдень місцями ймовірні пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +20 градусів.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +19 вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 1 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 9–14 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів. В Одесі стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +9 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +22 вище нуля.

Раніше ТСН.ua розповідав, що зміниться в Україні від 1 жовтня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie