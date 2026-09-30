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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні вдарять заморозки: синоптики попередили про небезпеку

На початку жовтня похолодання охопить значну частину України. Синоптики попереджають, що заморозки можуть зашкодити незібраній городині.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Заморозки.

Заморозки / © Getty Images

На початку жовтня в Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту. В низці областей температура вночі може опуститися до 0–3° морозу.

Про це попередив Укргідрометцентр.

У ніч проти 1–3 жовтня заморозки прогнозують у західних і північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині.

2 жовтня похолодання також зачепить Кіровоградську, Дніпропетровську, Харківську та Луганську області.

3 жовтня заморозки на поверхні ґрунту очікуються вже й у південній частині України.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть зашкодити незібраній городині.

Погода в Києві та області

30 вересня та 1 жовтня у Києві й області утримається суха погода без опадів. За даними Укргідрометцентру, 30 вересня на Київщині буде хмарно з проясненнями, температура вдень становитиме +15…+20°. У столиці очікується близько +16…+18°.

1 жовтня у Києві також буде без опадів. Уночі температура опуститься приблизно до +8°, а вдень повітря прогріється до +18°.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли саме чекати на перші заморозки восени 2026 року та в яких областях вони найімовірніші.

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