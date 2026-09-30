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В Україні вдарять заморозки: синоптики попередили про небезпеку
На початку жовтня похолодання охопить значну частину України. Синоптики попереджають, що заморозки можуть зашкодити незібраній городині.
На початку жовтня в Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту. В низці областей температура вночі може опуститися до 0–3° морозу.
Про це попередив Укргідрометцентр.
У ніч проти 1–3 жовтня заморозки прогнозують у західних і північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині.
2 жовтня похолодання також зачепить Кіровоградську, Дніпропетровську, Харківську та Луганську області.
3 жовтня заморозки на поверхні ґрунту очікуються вже й у південній частині України.
Синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть зашкодити незібраній городині.
Погода в Києві та області
30 вересня та 1 жовтня у Києві й області утримається суха погода без опадів. За даними Укргідрометцентру, 30 вересня на Київщині буде хмарно з проясненнями, температура вдень становитиме +15…+20°. У столиці очікується близько +16…+18°.
1 жовтня у Києві також буде без опадів. Уночі температура опуститься приблизно до +8°, а вдень повітря прогріється до +18°.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли саме чекати на перші заморозки восени 2026 року та в яких областях вони найімовірніші.