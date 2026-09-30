В Україні вдарять заморозки: синоптики попередили про небезпеку

Заморозки / © Getty Images

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На початку жовтня в Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту. В низці областей температура вночі може опуститися до 0–3° морозу.

Про це попередив Укргідрометцентр.

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У ніч проти 1–3 жовтня заморозки прогнозують у західних і північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині.

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2 жовтня похолодання також зачепить Кіровоградську, Дніпропетровську, Харківську та Луганську області.

3 жовтня заморозки на поверхні ґрунту очікуються вже й у південній частині України.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть зашкодити незібраній городині.

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Погода в Києві та області

30 вересня та 1 жовтня у Києві й області утримається суха погода без опадів. За даними Укргідрометцентру, 30 вересня на Київщині буде хмарно з проясненнями, температура вдень становитиме +15…+20°. У столиці очікується близько +16…+18°.

1 жовтня у Києві також буде без опадів. Уночі температура опуститься приблизно до +8°, а вдень повітря прогріється до +18°.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли саме чекати на перші заморозки восени 2026 року та в яких областях вони найімовірніші.

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