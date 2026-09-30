Київ та низка міст без світла, а поїзди затримуються годинами по всій Україні

Затримки поїздів і відключення світла в Україні / © ТСН

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Через чергові російські удари по енергетичній інфраструктурі України 30 вересня у низці регіонів, включно з Києвом, фіксуються відключення світла. Водночас через ворожі атаки є значні затримки десятків пасажирських поїздів, які подекуди сягають 12 годин.

Про це повідомило «Укренерго» та свідчить інформація на сайті «Укрзалізниці».

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Відключення світла 30 вересня

Через російські удари по енергетичній інфраструктурі станом на ранок зафіксовано нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у Києві.

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Аварійно-відновлювальні роботи вже проводять у всіх районах, де ситуація з безпекою це дозволяє. Водночас у деяких областях повітряна тривога досі не завершилася.

«Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00», — зазначили в «Укренерго».

Затримки поїздів 30 вересня — перелік рейсів

Поїзд 31/32 (сполучення: Запоріжжя-1 — Перемишль): затримка +12:34, прогноз прибуття — 21:53 (планове — 09:19).

Поїзд ¾ (сполучення: Дніпро-Головний — Ужгород): затримка +12:34, прогноз прибуття — 23:44 (планове — 11:10).

Поїзд 121/122 (сполучення: Київ-Пас. — Миколаїв Пас.): затримка +7:57, прогноз прибуття — 14:05 (планове — 06:08).

Поїзд 37/38 (сполучення: Київ-Пас. — Запоріжжя-1): затримка +7:56, прогноз прибуття — 15:11 (планове — 07:15).

Поїзд 207/208 (сполучення: Харків-Пас. — Одеса-Головна): затримка +7:55, прогноз прибуття — 17:24 (планове — 09:29).

Поїзд 791/792 (сполучення: Кременчук-Пас. — Київ-Пас.): затримка +7:55, прогноз прибуття — 12:55 (планове — 05:00).

Поїзд 75/76 (сполучення: Кривий Ріг-Головний — Київ-Пас.): затримка +7:55, прогноз прибуття — 13:12 (планове — 05:17).

Поїзд 789/790 (сполучення: Кропивницький — Київ-Пас.): затримка +7:55, прогноз прибуття — 12:55 (планове — 05:00).

Поїзд 9/10 (сполучення: Київ-Пас. — Будапешт-Келеті): затримка +7:39, прогноз прибуття — 13:00 (планове — 23:50).

Поїзд 119/120 (сполучення: Хелм — Дніпро-Головний): затримка +7:10, прогноз прибуття — 13:25 (планове — 06:15).

Поїзд 79/80 (сполучення: Львів — Дніпро-Головний): затримка +7:10, прогноз прибуття — 13:25 (планове — 06:15).

Поїзд 41/42 (сполучення: Трускавець — Дніпро-Головний): затримка +6:58, прогноз прибуття — 16:18 (планове — 09:20).

Поїзд 285/286 (сполучення: Львів — Дніпро-Головний): затримка +6:58, прогноз прибуття — 16:18 (планове — 09:20).

Поїзд 87/88 (сполучення: Дніпро-Головний — Ковель-Пас.): затримка +6:50, прогноз прибуття — 18:20 (планове — 11:30).

Поїзд 17/18 (сполучення: Харків-Пас. — Ужгород): затримка +6:33, прогноз прибуття — 16:03 (планове — 09:30).

Поїзд 23/24 (сполучення: Хелм — Київ-Пас.): затримка +6:33, прогноз прибуття — 14:31 (планове — 07:58).

Поїзд 37/38 (сполучення: Запоріжжя-1 — Київ-Пас.): затримка +6:32, прогноз прибуття — 12:24 (планове — 05:52).

Поїзд ½ (сполучення: Харків-Пас. — Рахів): затримка +6:28, прогноз прибуття — 16:23 (планове — 09:55).

Поїзд 5/6 (сполучення: Ясіня — Запоріжжя-1): затримка +6:13, прогноз прибуття — 16:21 (планове — 10:08).

Поїзд 85/86 (сполучення: Львів — Дніпро-Головний): затримка +6:13, прогноз прибуття — 14:11 (планове — 07:58).

Поїзд 79/80 (сполучення: Дніпро-Головний — Львів): затримка +6:09, прогноз прибуття — 19:44 (планове — 13:35).

Поїзд 141/142 (сполучення: Чернігів — Ясіня): затримка +6:06, прогноз прибуття — 13:46 (планове — 07:40).

Поїзд 75/76 (сполучення: Київ-Пас. — Кривий Ріг-Головний): затримка +5:59, прогноз прибуття — 11:44 (планове — 05:45).

Поїзд 39/40 (сполучення: Солотвино-1 — Запоріжжя-1): затримка +5:47, прогноз прибуття — 16:28 (планове — 10:41).

Поїзд 293/294 (сполучення: Рахів — Кривий Ріг-Головний): затримка +5:38, прогноз прибуття — 16:28 (планове — 10:50).

Поїзд 233/234 (сполучення: Чернівці — Кривий Ріг-Головний): затримка +5:38, прогноз прибуття — 16:28 (планове — 10:50).

Поїзд 93/94 (сполучення: Харків-Пас. — Хелм): затримка +5:37, прогноз прибуття — 17:24 (планове — 11:47).

Поїзд 15/16 (сполучення: Чернівці — Харків-Пас.): затримка +5:20, прогноз прибуття — 14:20 (планове — 09:00).

Поїзд 109/110 (сполучення: Львів — Миколаїв Пас.): затримка +5:16, прогноз прибуття — 15:00 (планове — 09:44).

Поїзд 43/44 (сполучення: Черкаси — Івано-Франківськ): затримка +5:02, прогноз прибуття — 14:00 (планове — 08:58).

Поїзд 7/8 (сполучення: Одеса-Головна — Харків-Пас.): затримка +4:41, прогноз прибуття — 13:59 (планове — 09:18).

Поїзд 53/54 (сполучення: Одеса-Головна — Дніпро-Головний): затримка +4:36, прогноз прибуття — 14:10 (планове — 09:34).

Поїзд 253/254 (сполучення: Одеса-Головна — Кривий Ріг-Головний): затримка +4:36, прогноз прибуття — 13:51 (планове — 09:15).

Поїзд 127/128 (сполучення: Дніпро-Головний — Львів): затримка +4:33, прогноз прибуття — 17:02 (планове — 12:29).

Поїзд 41/42 (сполучення: Дніпро-Головний — Трускавець): затримка +4:31, прогноз прибуття — 16:41 (планове — 12:10).

Поїзд 285/286 (сполучення: Дніпро-Головний — Львів): затримка +4:31, прогноз прибуття — 14:04 (планове — 09:33).

Поїзд 31/32 (сполучення: Перемишль — Запоріжжя-1): затримка +4:22, прогноз прибуття — 20:02 (планове — 15:40).

Поїзд ¾ (сполучення: Ужгород — Дніпро-Головний): затримка +4:22, прогноз прибуття — 16:34 (планове — 12:12).

Поїзд 93/94 (сполучення: Хелм — Харків-Пас.): затримка +3:44, прогноз прибуття — 16:12 (планове — 12:28).

Поїзд 67/68 (дата відправлення з початкової: 29.09, сполучення: Київ-Пас. — Варшава Заходня): затримка +3:41, прогноз прибуття — 14:00 (планове не вказано).

Поїзд 103/104 (сполучення: Берестин — Львів): затримка +3:28, прогноз прибуття — 12:04 (планове — 08:36).

Поїзд 793/794 (сполучення: Черкаси — Київ-Пас.): затримка +3:17, прогноз прибуття — 13:47 (планове — 10:30).

Решта поїздів затримуються менш ніж на три години.

Атака на Україну 30 вересня — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, запустивши ракети та 188 ударних безпілотників, основним напрямком якої стала Київщина. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували протикорабельні та балістичні ракети, а також дрони Shahed, «Гербера» і «Пародія». Станом на ранок українська ППО знищила або подавила 160 цілей. Водночас зафіксовано влучання на 18 локаціях.

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Зокрема, уночі ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на Київ та область, унаслідок чого загинуло четверо людей та ще кілька осіб постраждало. У столиці зафіксовано пожежі та руйнування у Святошинському, Подільському, Голосіївському і Солом’янському районах, пошкоджено приватні будинки, склади та інфраструктуру. А на Київщині руйнувань зазнали житлові будинки, авто й об’єкти інфраструктури у Вишгородському, Бучанському та Обухівському районах.

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