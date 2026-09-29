В Україні почались екстрені відключення світла через атаки РФ: які міста та регіони зачепило

Відключення світла в Україні / © ТСН

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Російські війська 29 вересня атакували енергетичну інфраструктуру України. Через ворожі удари в низці регіонів запроваджено екстрені відключення світла, а енергетики вже працюють над відновленням живлення.

Про це повідомило «Укренерго».

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Через російські удари по енергетичній інфраструктурі станом на ранок зафіксовано нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській та Вінницькій областях.

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Фахівці вже проводять аварійно-відновлювальні роботи на тих ділянках, де ситуація з безпекою дозволяє це робити. Енергетики працюють над тим, щоб у найкоротші терміни відновити електропостачання для всіх споживачів.

Водночас начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив про аварійне знеструмлення у центральній частині обласного центру.

«Аварійне знеструмлення сталося у центральній частині Рівного. Наразі енергетики вже працюють над тим, щоб повернути електропостачання в оселі рівнян», — написав коваль у Мережі.

Без світла залишилась і частина Сум.

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«Шановні споживачі електроенергії! У частині Сум маємо аварійне знеструмлення через збройну агресію рф. Працюємо над відновленням розподілу електроенергії!» — поінформували в АТ «Сумиобленерго».

Атака на Україну 29 вересня — які наслідки

Нагадаємо, зранку 29 вересня російські війська вдарили дронами по Києву, внаслідок чого зафіксовано влучання та падіння уламків у двох районах. У Голосіївському районі сталося загоряння на даху 5-поверхівки, а також влучання у 6-поверховий житловий будинок — одна людина постраждала. У Солом’янському районі уламки пошкодили два приватні будинки.

Уночі окупанти атакували Україну ракетами і дронами: застосували ракети різних типів та понад 150 безпілотників, із яких ППО знешкодила 109. Унаслідок ударів зафіксовано влучання на 24 локаціях.

У Київській області в Бучанському районі через дрон загорівся будинок, рятувальники врятували двох людей.

На Одещині під ударом опинилися цивільне підприємство, порт, ліцей та притулок для тварин, постраждали восьмеро людей.

На Дніпропетровщині ворог бив по двох районах з артилерії та дронів, пошкоджено підприємство.

У Запорізькій області внаслідок масованих обстрілів поранені 34 особи.

Крім того, на Волині за кілька кілометрів від кордону з Польщею влучив реактивний безпілотник, пошкодивши приміщення КПП «Ягодин», без постраждалих.

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