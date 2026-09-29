В Украине начались экстренные отключения света из-за атак РФ: какие города и регионы зацепило

Отключение света в Украине / © ТСН

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Российские войска 29 сентября атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за вражеских ударов в ряде регионов введены экстренные отключения света, а энергетики уже работают над восстановлением питания.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

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Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре на утро зафиксированы новые обесточения в Донецкой, Харьковской, Сумской, Житомирской и Винницкой областях.

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Специалисты уже проводят аварийно-восстановительные работы на тех участках, где ситуация с безопасностью позволяет это делать. Энергетики работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки возобновить электроснабжение всех потребителей.

В то же время, начальник Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил об аварийном обесточении в центральной части областного центра.

«Аварийное обесточение произошло в центральной части Ровно. Сейчас энергетики уже работают над тем, чтобы вернуть электроснабжение в дома ровенчан», — написал Коваль в Сети.

Без света осталась и часть Сум.

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«Уважаемые потребители электроэнергии! В части Сум имеем аварийное обесточивание из-за вооруженной агрессии РФ. Работаем над возобновлением распределения электроэнергии!» — проинформировали в АО «Сумыоблэнерго».

Атака на Украину 29 сентября — какие последствия

Напомним, утром 29 сентября российские войска ударили дронами по Киеву, в результате чего зафиксировано попадание и падение обломков в двух районах. В Голосеевском районе произошло возгорание на крыше 5-этажки, а также попадание в 6-этажный жилой дом — один человек пострадал. В Соломенском районе обломки повредили два частных дома.

Ночью оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами: применили ракеты разных типов и более 150 беспилотников, из которых ПВО обезвредило 109. В результате ударов зафиксированы попадания на 24 локациях.

В Киевской области в Бучанском районе из-за дрона загорелся дом, спасатели спасли двух человек.

В Одесской области под ударом оказались гражданское предприятие, порт, лицей и приют для животных, пострадали восемь человек.

В Днепропетровской области враг бил по двум районам из артиллерии и дронов, повреждено предприятие.

В Запорожской области в результате массированных обстрелов ранены 34 человека.

Кроме того, на Волыни в нескольких километрах от границы с Польшей попал реактивный беспилотник, повредив помещение КПП «Ягодин», без пострадавших.

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