В Украине массовые задержки поездов и многочисленные обесточивания после атаки РФ: подробности

Поезд «Укрзализныци» и отключение света / © ТСН

Реклама

Движение поездов «Укрзализныци» 22 сентября испытало серьезные задержки, достигающие 11 часов. Причиной послужили последствия российских обстрелов, которые также спровоцировали отключения света в семи областях Украины.

Об этом сообщили официальный сервис «Укрзализныци» и «Укрэнерго».

Реклама

Задержки поездов 22 сентября

По состоянию на 10:22 22 сентября максимальное отставание поездов от расписания составляло 11 часов. Данные обновляются автоматически, поэтому указанное время прибытия может меняться.

Реклама

Наибольшее опоздание имеют поезда №31/32 Запорожье-1 — Перемышль и № Днепр-Главный — Ужгород. Оба рейса отстают от графика на 11 часов.

Еще несколько поездов задерживаются на 7-10 часов. В частности, рейс №127/128 Днепр-Главный — Львов опаздывает на 10 часов. Поезда №285/286 Днепро-Главный — Львов и №41/42 Днепро-Главный — Трускавец имеют задержку в 9 часов 10 минут.

На 7 часов 10 минут от расписания отстают поезда №261/262 Днепро-Главный — Черновцы и №61/62 Днепро-Главный — Ивано-Франковск. В то же время, рейс №85/86 Днепр-Главный — Львов задерживается на 7 часов.

Поезд №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пас. опаздывает на 6 часов. Еще у ряда рейсов задержки на несколько часов. Речь идет, в частности, о поездах, следующих из Ужгорода, Кременчуга, Кропивницкого, Харькова, Одессы и других городов.

Реклама

Так, рейс №7/8 Харьков — Одесса отстает от графика на 5 часов 40 минут. Поезда №53/54 Одесса — Днепр и №253/254 Одесса — Кривой Рог задерживаются на 4 часа 50 минут.

По информации «Укрзализныци», часть поездов также имеет отставание от расписания на 2-3 часа. При этом прогнозируемое время прибытия может варьироваться в зависимости от дальнейшего движения поездов.

Отключения света 22 сентября в Украине

В «Укрэнерго» сообщили, что из-за российских дроновых атак и артиллерийских обстрелов по состоянию на утро 22 сентября новые обесточения зафиксировали в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях.

Там, где ситуация с безопасностью позволяет проводить работы, энергетики уже занимаются аварийно-восстановительными мероприятиями. Специалисты прилагают усилия, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Реклама

Кроме того, из-за непогоды — сильный дождь и ветер — на утро без электроснабжения остаются отдельные потребители в Днепропетровской, Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго уже работают по восстановлению поврежденных линий электропередач.

Учитывая погодные условия, в «Укрэнерго» призвали экономно потреблять электроэнергию в течение всего дня — с 10:00 до 22:00.

Атака РФ на Украину 22 сентября — какие последствия в регионах

Напомним, в ночь на 22 сентября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и более 200 беспилотников. ПВО уничтожила или подавила 186 воздушных целей, зафиксировано попадание на 22 локациях.

В Киеве в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах возникли пожары, в том числе на складах и в жилой пятиэтажке. Пострадали четыре человека, повреждены здания. В Броварском районе также пылали склады и дома, часть города осталась без света.

В Днепропетровской области под ударом оказались Днепр, Кривой Рог и Павлоград. Погибли три человека, шестеро пострадали, повреждены предприятия и склады.

Из-за атаки на энергетику без света осталось около 100 тыс. абонентов на Черниговщине.

В Полтавской области повреждены промышленное предприятие, инфраструктура и агрообъект.

В Одессе из-за пожаров в районе город затянул густым дымом.

В Винницкой области повреждены семь домов и школа. Последствия массированного удара устраняют все экстренные службы.

Новости партнеров