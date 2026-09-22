В Україні масові затримки поїздів та численні знеструмлення після атаки РФ: подробиці

Поїзд «Укрзалізниці» і відключення світла / © ТСН

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Рух поїздів «Укрзалізниці» 22 вересня зазнав серйозних затримок, що сягають 11 годин. Причиною стали наслідки російських обстрілів, які також спровокували відключення світла у семи областях України.

Про це повідомили офіційний сервіс «Укрзалізниці» та «Укренерго».

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Затримки поїздів 22 вересня

Станом на 10:22 22 вересня максимальне відставання поїздів від розкладу становило 11 годин. Дані оновлюються автоматично, тому зазначений час прибуття може змінюватися.

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Найбільше запізнення наразі мають поїзди №31/32 Запоріжжя-1 — Перемишль та №¾ Дніпро-Головний — Ужгород. Обидва рейси відстають від графіка на 11 годин.

Ще декілька поїздів затримуються на 7-10 годин. Зокрема, рейс №127/128 Дніпро-Головний — Львів запізнюється на 10 годин. Поїзди №285/286 Дніпро-Головний — Львів та №41/42 Дніпро-Головний — Трускавець мають затримку у 9 годин 10 хвилин.

На 7 годин 10 хвилин від розкладу відстають поїзди №261/262 Дніпро-Головний — Чернівці та №61/62 Дніпро-Головний — Івано-Франківськ. Водночас рейс №85/86 Дніпро-Головний — Львів затримується на 7 годин.

Поїзд №37/38 Запоріжжя-1 — Київ-Пас. спізнюється на 6 годин. Ще низка рейсів має затримки на кілька годин. Йдеться, зокрема, про поїзди, що прямують з Ужгорода, Кременчука, Кропивницького, Харкова, Одеси та інших міст.

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Так, рейс №7/8 Харків — Одеса відстає від графіка на 5 годин 40 хвилин. Поїзди №53/54 Одеса — Дніпро та №253/254 Одеса — Кривий Ріг затримуються на 4 години 50 хвилин.

За інформацією «Укрзалізниці», частина поїздів також має відставання від розкладу на 2-3 години. При цьому прогнозований час прибуття може змінюватися залежно від подальшого руху поїздів.

Відключення світла 22 вересня в Україні

В «Укренерго» повідомили, що через російські дронові атаки та артилерійські обстріли станом на ранок 22 вересня нові знеструмлення зафіксували у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.

Там, де безпекова ситуація дозволяє проводити роботи, енергетики вже займаються аварійно-відновлювальними заходами. Фахівці докладають зусиль, щоб якомога швидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

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Крім того, через негоду — сильний дощ та вітер — станом на ранок без електропостачання залишаються окремі споживачі у Дніпропетровській, Київській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.

З огляду на погодні умови в «Укренерго» закликали ощадливо споживати електроенергію протягом усього дня — від 10:00 до 22:00.

Атака РФ на Україну 22 вересня — які наслідки у регіонах

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та понад 200 безпілотників. ППО знищила або придушила 186 повітряних цілей, зафіксовано влучання на 22 локаціях.

У Києві в Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому районах виникли пожежі, зокрема на складах і в житловій п’ятиповерхівці. Постраждали четверо людей, пошкоджено будівлі. У Броварському районі також палали склади та будинки, частина міста залишилася без світла.

На Дніпропетровщині під ударом опинилися Дніпро, Кривий Ріг і Павлоград. Загинули троє людей, шестеро постраждали, пошкоджено підприємства та склади.

Через атаку на енергетику без світла залишилися близько 100 тис. абонентів на Чернігівщині.

На Полтавщині пошкоджено промислове підприємство, інфраструктуру та агрооб’єкт.

В Одесі через пожежі в районі місто затягнуло густим димом.

На Вінниччині пошкоджено сім будинків і школу. Наслідки масованого удару ліквідовують усі екстрені служби.

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