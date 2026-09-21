Спалахнули університет, ТЦ та багатоповерхівки: росіяни масовано обстріляли одне із міст України (фото, відео)

Наслідки обстрілу Запоріжжя / © ДСНС

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Чергову пекельну ніч пережило Запоріжжя. Російські окупанти масовано атакували обласний центр ударними безпілотниками типу «Шахед». Шестеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, пошкоджено дві багатоповерхівки, вщент знищено торговельний центр та третій корпус Запорізького національного університету.

Будівля ЗНУ, якій понад століття, була памʼяткою архітектури та важливою історичною частиною міста. А вже на світанок на обласний центр чекали нові підступні атаки FPV-дронами.

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Про пережитий терор розповідає кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

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Росія знищила пам’ятку архітектури

Уночі російський «Шахед» ударив у саме серце історії Запоріжжя. Вогонь знищив третій корпус Національного університету — будівлю, яка була памʼяткою архітектури та окрасою міста понад століття. Стіни, що збудовані ще 1902 року та пережили Другу світову війну, не встояли цієї ночі.

Усю ніч у будівлі вирувала масштабна пожежа: вогонь повністю охопив навчальний корпус, вщент вигоріли дах та частина аудиторій. Третій корпус — найстаріший у ЗНУ.

«ЗНУ не вперше страждає від прильотів протягом повномасштабної війни, але цієї ночі збитки, які були завдані, дуже критичні. Порівняно з іншими корпусами, ті ще підлягають відновленню протягом короткого часу», — констатує перший проректор ЗНУ Олександр Бондар.

Тільки зранку рятувальникам вдалося остаточно приборкати полум’я. З уцілілих навчальних класів працівники винесли врятованих лабораторних пацюків. Попереду, кажуть у виші, розпочнуться роботи з відновлення сусідніх корпусів та детальне обстеження зруйнованого 3-го корпусу.

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Росіяни атакували житлові будинки

Від ворожих ударів постраждали й сусідні багатоповерхівки. Один із безпілотників влетів безпосередньо в балкон на 4 поверсі.

Обвуглені та розтрощені стіни, позаду ще тліють залишки людських речей — так нині виглядає одна з квартир висотки. Знизу мешканці будинку самотужки починають розбирати завали та приводити прибудинкову територію до ладу.

«Я на першому поверсі живу, нікуди я не спускалася і не спала. Все чула, всі ці вибухи… У мене вікна цілі, але затопило, тому що заливали пожежу зверху», — розповідає постраждала мешканка Наталія.

Її сусідка пані Олена зізнається, що вночі дуже злякалася потужного вибуху. Квартира жінки повністю понівечена, сама вона ледь змогла вибратися з потрощеного житла.

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«Сильний вибух! Двері в мене впали, я вилізла з-під дверей, а тут уже були рятувальники, мені стукали… Усі вікна, абсолютно всі, навіть лоджія, усі двері — абсолютно все розбито, усе, що можна! І тече вода досі», — згадує Олена.

Поки що жінка житиме в доньки, адже залишатися у знищеній квартирі просто неможливо. А от інша пані Наталя залишатиметься вдома, попри страшне випробування.

Ще один дрон влетів у дах сусідньої висотки та понівечив квартиру на верхньому поверсі. Шестеро людей зазнали опіків та уламкових поранень.

«Ще 5 осіб рятувальники врятували та 14 евакуювали. Психологи ДСНС надали допомогу 16 місцевим жителям», — повідомив заступник начальника ГУ ДСНС в Запорізькій області Олексій Пуга.

Пожежа в ТЦ та ранкові удари FPV-дронами

Цієї ж ночі росіяни дроном знищили ще один торговельний центр Запоріжжя. Пожежа охопила площу понад 2 тисячі квадратних метрів.

А вже зранку на місто чекали нові атаки FPV-дронами: один безпілотник ударив по багатоповерхівці, ще один — по вантажівці, яка саме привезла ліки до місцевої аптеки. На місцях усіх влучань продовжують працювати рятувальні та екстрені служби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 21 ВЕРЕСНЯ | ПРОСТО ЗАРАЗ АТАКА ДРОНІВ! НОВІ перехоплювачі! ПОГОДА ЗМІНЮЄТЬСЯ

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