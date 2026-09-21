Качинський шокував заявою про плани об’єднання України з Польщею: подробиці

Ярослав Качинський / © Prawo i Sprawiedliwość

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На початку повномасштабного російського вторгнення Україна нібито сподівалася втягнути Польщу у війну заради створення спільної держави.

Про це під час виступу на молодіжному конгресі в Августові заявив лідер польської партії «Право і справедливість» («ПіС») Ярослав Качинський, передає Rzeczpospolita.

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Україна хотіла втягнути Польщу у війну — що заявив Качинський

За словами Качинського, після початку вторгнення Україна очікувала від Варшави кроків, на які та не могла піти. Причин політик не назвав. Він додав, що спочатку країнам вдавалося домовлятися, але згодом усе змінилося.

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«Пізніше все стало розвиватися зовсім по-іншому, але треба чітко заявити, що українці змінили свою думку. Я думаю, що у них спочатку була дещо дивна ідея, що вони втягнуть нас у цю війну, навіть на основі створення єдиної держави. Виступ Зеленського в Сеймі був саме в цьому напрямку», — заявив голова партії «Право і справедливість».

Очільник «ПіС» висловив припущення, що українське керівництво міг ввести в оману міжнародний авторитет Польщі, через що було неправильно оцінено її тогочасний військовий потенціал.

«Українці іноді очікували речей, на які ми з різних причин, про які я не можу говорити, не могли погодитися. Зазвичай вдавалося знайти такий вихід, щоб тоді підтримувалися добрі польсько-українські відносини», — зауважив Качинський.

Він підкреслив, що Польща не мала можливості прямо вступити у збройне протистояння.

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«Польща, навіть якби була дуже войовничою країною, практично не мала жодних реальних збройних сил. Вона не могла вступити у війну. Інша сторона цього не помічала, можливо, через ту добру репутацію, яку ми мали серед росіян», — резюмував політик.

Україна і Польща — останні новини

Нагадаємо, Дональд Туск заявив про 27 тисяч убитих і поранених українських військових щомісяця і стверджує, що отримав цю інформацію від «українських партнерів».

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що здатність України збивати російські ракети й дрони безпосередньо захищає Польщу, адже без української ППО частина цих цілей могла б перетнути кордон ЄС.

Також Владислав Косіняк-Камиш виступив із емоційною промовою у Сеймі на підтримку України, закликавши польських політиків припинити антиукраїнську риторику.

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