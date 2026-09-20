ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
2 хв

У Польщі пояснили, чому допомога Україні — їхній державний інтерес

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що здатність України збивати російські ракети й дрони безпосередньо захищає Польщу, адже без української ППО частина цих цілей могла б перетнути кордон ЄС.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Польща та Україна

Польща та Україна / © Getty Images

Польща зацікавлена у подальшій військовій підтримці України, оскільки українська протиповітряна оборона фактично є одним із рубежів захисту польської території.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Clash Report.

За словами польського міністра, російські ракети та безпілотники вже падають за лічені кілометри від кордону Польщі.

"Якщо Україна не має систем протиповітряної оборони, якщо у неї немає боєприпасів для збиття цих дронів, більшість із них пролетять через Україну і досягнуть Польщі", — заявив Косіняк-Камиш.

Він наголосив, що саме тому підтримка України відповідає державним інтересам Польщі: російські повітряні цілі мають бути перехоплені ще над українською територією, перш ніж вони зможуть становити загрозу для Польщі.

Це не перша подібна заява Косіняка-Камиша. Раніше у польському Сеймі він також наголошував, що воліє, аби передані Україні ракети Patriot збивали російські ракети над Україною, а не вже біля польських міст.

Останніми днями Варшава посилює заходи безпеки біля українського кордону. Польський уряд заявляв, що російські удари відбуваються лише за кілька кілометрів від території країни, а подальша ескалація може становити безпосередню загрозу і для Польщі.

Косіняк-Камиш також заявив, що Росія протягом останнього тижня неодноразово "тестувала реакцію Польщі та НАТО", коли російські безпілотники наближалися до польського кордону. У відповідь Польща та союзники піднімали авіацію і приводили сили у готовність.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нова атака російського безпілотника поблизу українського Ягодина сталася у символічну для Польщі дату, а саме, 17 вересня, в день, коли 1939 року Радянський Союз розпочав вторгнення до Польщі.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie