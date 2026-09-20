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У Польщі пояснили, чому допомога Україні — їхній державний інтерес
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що здатність України збивати російські ракети й дрони безпосередньо захищає Польщу, адже без української ППО частина цих цілей могла б перетнути кордон ЄС.
Польща зацікавлена у подальшій військовій підтримці України, оскільки українська протиповітряна оборона фактично є одним із рубежів захисту польської території.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Clash Report.
За словами польського міністра, російські ракети та безпілотники вже падають за лічені кілометри від кордону Польщі.
"Якщо Україна не має систем протиповітряної оборони, якщо у неї немає боєприпасів для збиття цих дронів, більшість із них пролетять через Україну і досягнуть Польщі", — заявив Косіняк-Камиш.
Він наголосив, що саме тому підтримка України відповідає державним інтересам Польщі: російські повітряні цілі мають бути перехоплені ще над українською територією, перш ніж вони зможуть становити загрозу для Польщі.
Це не перша подібна заява Косіняка-Камиша. Раніше у польському Сеймі він також наголошував, що воліє, аби передані Україні ракети Patriot збивали російські ракети над Україною, а не вже біля польських міст.
Останніми днями Варшава посилює заходи безпеки біля українського кордону. Польський уряд заявляв, що російські удари відбуваються лише за кілька кілометрів від території країни, а подальша ескалація може становити безпосередню загрозу і для Польщі.
Косіняк-Камиш також заявив, що Росія протягом останнього тижня неодноразово "тестувала реакцію Польщі та НАТО", коли російські безпілотники наближалися до польського кордону. У відповідь Польща та союзники піднімали авіацію і приводили сили у готовність.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нова атака російського безпілотника поблизу українського Ягодина сталася у символічну для Польщі дату, а саме, 17 вересня, в день, коли 1939 року Радянський Союз розпочав вторгнення до Польщі.