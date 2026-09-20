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Магнітна буря 20 вересня: яка буде її потужність
Найближчими днями геомагнітна активність буде спокійною.
Активність Сонця упродовж 20 вересня буде слабкою. Магнітна буря матиме К-індекс 2 (зелений рівень).
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру дещо підвищена, але поступово знижується. Найближчими днями цей показник і надалі падатиме, оскільки вплив корональних дір слабшає. Загалом очікуються спокійні геомагнітні умови, хоча не виключений короткий період підвищеної активності.
Зауважимо, що йдеться про попередній прогноз фахівців. Адже нові сонячні спалахи та викиди коронарної маси, які спричиняють магнітні бурі на Землі, можуть статися будь-якої миті.