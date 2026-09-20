Магнітна буря 20 вересня: яка буде її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

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Активність Сонця упродовж 20 вересня буде слабкою. Магнітна буря матиме К-індекс 2 (зелений рівень).

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Швидкість сонячного вітру дещо підвищена, але поступово знижується. Найближчими днями цей показник і надалі падатиме, оскільки вплив корональних дір слабшає. Загалом очікуються спокійні геомагнітні умови, хоча не виключений короткий період підвищеної активності.

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Магнітна буря 20 вересня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що йдеться про попередній прогноз фахівців. Адже нові сонячні спалахи та викиди коронарної маси, які спричиняють магнітні бурі на Землі, можуть статися будь-якої миті.

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