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Курс валют на неділю, 20 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 20 вересня. Долар додав 3 коп. Євро додав у ціні аж 21 коп. Злотий зменшився на 8 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 44,66 грн
Курс євро
1 євро — 51,23 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,75 грн
Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 21 вересня. У перший день тижня долар додасть 1 коп.
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