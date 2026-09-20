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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на неділю, 20 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют

Курс валют / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 20 вересня. Долар додав 3 коп. Євро додав у ціні аж 21 коп. Злотий зменшився на 8 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,66 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,23 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,75 грн

Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 21 вересня. У перший день тижня долар додасть 1 коп.

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