Атака дронів у Росії та допомога від Данії: головні новини ночі 20 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 вересня 2026 року:

У РФ заявили про атаку майже 300 дронів: безпілотники долетіли до Московського регіону Читати далі –>

Іран висунув США три умови для завершення війни: Тегеран чекає на відповідь Трампа Читати далі –>

Данія терміново виділяє Україні $275 млн: гроші підуть на захист неба Читати далі –>

В Україні підтвердили роботу реактивного перехоплювача: "Герань-5" збили за секунду до удару Читати далі –>