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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
578
Час на прочитання
1 хв

Атака дронів у Росії та допомога від Данії: головні новини ночі 20 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 вересня 2026 року:

  • У РФ заявили про атаку майже 300 дронів: безпілотники долетіли до Московського регіону Читати далі –>

  • Іран висунув США три умови для завершення війни: Тегеран чекає на відповідь Трампа Читати далі –>

  • Данія терміново виділяє Україні $275 млн: гроші підуть на захист неба Читати далі –>

  • В Україні підтвердили роботу реактивного перехоплювача: "Герань-5" збили за секунду до удару Читати далі –>

  • У Польщі пояснили, чому допомога Україні — їхній державний інтерес Читати далі –>

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