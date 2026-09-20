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- Війна
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Атака дронів у Росії та допомога від Данії: головні новини ночі 20 вересня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 вересня 2026 року:
У РФ заявили про атаку майже 300 дронів: безпілотники долетіли до Московського регіону Читати далі –>
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