У РФ заявили про атаку майже 300 дронів: безпілотники долетіли до Московського регіону

Атака на Росію / © ТСН.ua

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У Росії заявили про масштабну атаку безпілотників, яка 19 вересня охопила низку регіонів країни-агресорки.

Міноборони РФ стверджує, що від 08:00 до 20:00 за московським часом російські сили ППО нібито перехопили та знищили 288 безпілотників літакового типу. Незалежного підтвердження цієї кількості немає.

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За версією російського відомства, дрони фіксували над Бєлгородською, Курською, Брянською, Калузькою, Орловською, Тульською, Рязанською, Нижньогородською та Володимирською областями, Московським регіоном і Краснодарським краєм.

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Крім того, росіяни заявили про безпілотники над тимчасово окупованим Кримом та акваторією Чорного моря. Інших деталей Міноборони РФ не навело.

Раніше мер Москви Сергій Собянін також заявляв про дрони, які летіли в напрямку російської столиці. За його словами, лише протягом 19 вересня йшлося приблизно про два десятки таких цілей.

Інформації української сторони про масштаби цієї атаки на момент публікації немає.

Раніше повідомлялося, що у США поскаржилися, що удари України по НПЗ Росії «обвалили» енергетичні ринки світу.

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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що знову просив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських підприємствах із виробництва дизельного палива та нафтопереробних заводах.

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