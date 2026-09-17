Нічна атака на Росію: у Ростові пролунала повторна детонація, у Ярославлі горить НПЗ (відео)

Наслідки атаки на НПЗ в Ярославлі / © Exilenova+

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У ніч проти 17 вересня в російських Ростові та Ярославлі пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників, після якої на одному з об’єктів могла статися повторна детонація, а на іншому — масштабна пожежа.

Про це інформують місцеві жителі.

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За попередньою інформацією, ударні безпілотники атакували аеродром у Ростові. Після атаки там, як стверджується, пролунала повторна детонація боєприпасів.

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Водночас цієї ночі дрони, за повідомленнями очевидців, атакували нафтопереробний завод у Ярославлі.

Місцеві жителі розповідають, що після кількох ударів на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Раніше повідомлялося, що у США поскаржилися, що удари України по НПЗ Росії «обвалили» енергетичні ринки світу.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що знову просив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських підприємствах із виробництва дизельного палива та нафтопереробних заводах.

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