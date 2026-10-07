Болгарія жорстко відповіла на атаку на судна у своїх водах та екстрено скликала спецслужби: що відомо

Румен Радев / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев висловив рішучий протест та жорстко засудив атаку повітряних і морських дронів на два комерційні судна у виключній економічній зоні країни. Напад, внаслідок якого одне із суден затонуло, очільник болгарського уряду назвав «волаючим порушенням міжнародного морського права».

Про це пише видання Euronews.

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«Така атака у виключній економічній зоні Болгарії є абсолютно неприйнятною», — заявив Радев перед початком термінового засідання уряду та силовиків.

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Він застеріг: якщо війну в Україні не зупинити, її масштаби та ризики — аж до глобального конфлікту — лише зростатимуть.

«Ця ситуація суттєво ускладнює навігацію в Чорному морі, злітають ціни на страхування, а морський трафік стає надзвичайно ризикованим. Ми в жодному разі не дозволимо створити загрозу болгарському узбережжю», — наголосив прем’єр Болгарії.

Через надзвичайну подію в Болгарії негайно скликали екстрену нараду за участю профільних міністерств (оборони, внутрішніх справ, транспорту, довкілля), Офісу президента та спецслужб.

Зеленський: За комбінованою атакою стоїть Росія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за ударом по цивільних суднах стоїть РФ, а ВМС України вже перебувають на прямому зв’язку з болгарськими колегами.

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«За нашими даними, це була російська комбінована атака морськими та повітряними дронами. Сили оборони України жодних операцій у цьому районі не проводили. Ця чергова трагедія — продовження намагань Росії перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства», — зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що напередодні атакували судно у водах Румунії, а російські дрони регулярно порушують повітряний простір Молдови.

«Росіяни планують постійно ескалювати ситуацію. На це має бути чітка відповідь та жорстка реакція партнерів», — підкреслив президент.

Реакція ЄС та масштаби загрози

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала напади на цивільне судноплавство «неприпустимими» та запевнила у повній солідарності з країнами східного флангу НАТО і ЄС.

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«Ситуація в Чорному морі стає дедалі тривожнішою. Під прицілом — цивільні судна та невинні екіпажі, у морі вже гинуть люди», — заявила вона.

Атака на судна біля Болгарії — що відомо

Нагадаємо, у Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії дрони атакували два цивільні торговельні судна. Одне з них затонуло, доля його екіпажу наразі невідома. З другого судна врятували 18 людей.

За словами Радева, атаки сталися близько 03:00 приблизно за 112 км від болгарського узбережжя поблизу міста Бяла. Йшлося про безпілотники повітряного та морського базування.

Одним із атакованих суден був суховантаж Alfa Watan під прапором Того. Він належить турецькій компанії та, за наявними даними, прямував до румунського порту Суліна.

Неподалік було атаковане ще одне судно — Able під прапором Палау. Воно перевозило зерно. Болгарські моряки врятували всіх 18 членів екіпажу. Серед них були 11 громадян Туреччини та семеро громадян Індії. Двоє людей постраждали через пожежу на борту. Останнє зафіксоване місце перебування Able було приблизно за 9 км від Alfa Watan.

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