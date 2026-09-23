Чорне море / © Associated Press

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Вночі 23 вересня Росія завдала удару по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря. Після атаки спалахнула пожежа, загинув капітан судна.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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Екіпаж евакуювали українські Військово-морські сили, після чого займання ліквідували. Внаслідок удару загинув капітан судна. За даними української сторони, він був громадянином України.

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«Це черговий терористичний акт РФ проти цивільного судноплавства. Цього разу російська атака забрала життя українського моряка», — йдеться у повідомленні.

У АМПУ України висловили співчуття рідним і близьким загиблого капітана та наголосили, що міжнародна спільнота має належно «оцінювати атаки РФ на цивільне судноплавство та людей, які забезпечують роботу морських шляхів».

Атаки у Чорному морі — останні новини

Нагадаємо, Туреччина намагається деескалювати ситуацію в Чорному морі, щоб зменшити загрози для судноплавства та експорту продовольства. Вона передала Україні та Росії пропозиції та наразі очікує на відповідь обох сторін.

Також президент Франції Еммануель Макрон запропонував два мораторії між Росією та Україною: припинити удари по енергетиці та атаки в Чорному морі. Відповідну заяву він зробив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

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