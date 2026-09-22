Макрон запропонував подвійний мораторій між Україною та РФ: що він передбачає

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку та закликав посилити захист України напередодні зими. Він заявив, що паралельно з дипломатичними зусиллями необхідно домовлятися про обмеження ударів і забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі.

Про це заявив Еммануель Макрон під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

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Які два мораторії запропонував Макрон

Перший мораторій, за словами французького президента, має стосуватися ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Його мета — захистити українців напередодні зими, коли стабільна робота енергосистеми особливо важлива.

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Макрон також наголосив на необхідності посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити країну додатковими перехоплювачами. Напередодні він уже обговорював із президентом США Дональдом Трампом ідею мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі України.

Другий запропонований мораторій стосується Чорного моря. Його Макрон пов’язав із необхідністю забезпечити безпеку судноплавства та відновити стабільні поставки українського зерна на світові ринки.

«Двойной мораторий. Во-первых, мораторий на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, а во-вторых, мораторий в Черном море, который позволил бы нам обеспечить отгрузку зерна», — заявив Макрон.

Чому Макрон говорить про Чорне море

Безпека судноплавства в Чорному морі безпосередньо пов’язана не лише з Україною. Удар по цивільних суднах або портовій інфраструктурі впливає на експорт зерна, енергетичні поставки та міжнародну торгівлю.

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У серпні на засіданні Ради Безпеки ООН повідомлялося, що лише в липні 2026 року було зафіксовано 39 атак на судна та портову інфраструктуру в Чорному морі, внаслідок яких загинули 19 працівників портів і суден.

Окремо Україна заявляла в ООН, що з 22 липня морський експорт через українські порти був призупинений через атаки на цивільні торговельні судна. За даними української сторони, від початку липня під атаки потрапило 31 торговельне судно.

Саме тому другий мораторій Макрон пов’язує із продовольчою безпекою інших держав. За його словами, відновлення безпечного експорту зерна має значення для країн, що залежать від поставок продовольства з Чорноморського регіону.

Франція хоче відновлення переговорів

Макрон також заявив про необхідність якнайшвидше перейти до конструктивних переговорів між Росією та Україною. За його словами, захист цивільного населення та критичної інфраструктури має відбуватися паралельно з дипломатичними зусиллями.

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22 вересня французький президент після зустрічі з Володимиром Зеленським повідомив, що Франція разом із партнерами працюватиме над мораторієм на удари по енергетичній і цивільній інфраструктурі. Він також заявив про посилення української ППО — зокрема через постачання радарів і перехоплювачів.

Ідея мораторію в Чорному морі також не виникла окремо від попередніх дипломатичних ініціатив. У 2022–2023 роках уже діяла Чорноморська зернова ініціатива за участю ООН і Туреччини, яка забезпечувала безпечний експорт української аграрної продукції. Після виходу Росії з цієї угоди Україна продовжила морський експорт власним коридором, однак у 2026 році безпека судноплавства знову стала серйозною проблемою.

Тепер Макрон пропонує повернутися до ідеї обмеження атак — але вже одразу за двома напрямками: захистити енергетичну та цивільну інфраструктуру і створити умови для безпечного судноплавства в Чорному морі.

Нагадаємо, Зеленський назвав головну умову, яка покаже справжню готовність Путіна до миру. Він пояснив, головним доказом прагнення закінчити війну є готовність сісти за стіл тристоронніх переговорів.

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