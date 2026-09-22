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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чи висував Трамп ультиматум Зеленському під час переговорів віч-на-віч: відповідь президента України

Зеленський заявив, що під час його зустрічі з Трампом американська сторона не закликала Україну в односторонньому порядку припинити удари по Росії.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Дональд Трамп і Володимир Зеленський на сьогоднішній зустрічі, 22 вересня

Дональд Трамп і Володимир Зеленський на сьогоднішній зустрічі, 22 вересня / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський запевнив, що на зустрічі з Дональдом Трампом він не отримав жодних ультиматумів щодо припинення вогню в односторонньому порядку.

Про це глава держави сказав після переговорів з Дональдом Трампом.

«Ні, сьогодні не звучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна припинила удари. Навпаки, ми говоримо, що можемо зробити з цією ситуацією. Ми говоримо про енергетичне перемир’я», — каже він.

Зеленський пояснив, що Україна не атакує першою, а відповідає на агресію Росії.

«Якщо ви хочете, щоб ми не відповідали ударами по виробництву дизеля, нафтопереробці тощо — ми не будемо. Ми не проти. Ми відповідальні. Я не хочу грати в ігри. Він атакує нас — ми відповідаємо», — сказав президент України.

Також Зеленський наголосив, що якби Україна не відповідала на удари РФ, її давно було б окуповано.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що Путін хоче завершити війну.

Зеленський своєю чергою заявив, що готовий у будь-який час сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним.

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