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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Залишилися лічені тижні: Зеленський шокував оптимістичним прогнозом щодо завершення війни

Український президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що очільник Білого дому Трамп допоможе завершити війну Путіна.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський зробив оптимістичний прогноз щодо завершення війни. Він припускає, що мир в Україні може настати ще до зими.

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу із американським президентом Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок, 22 вересня.

Український президент висловив сподівання, що очільник Білого дому допоможе завершити війну Путіна.

«Дякую за цю зустріч. Дякую за вашу особисту підтримку (Дональда Трампа — ред.), особливо за те, що було ухвалено закон Ліндсі Грема (про санкції проти РФ — ред.). Дякуємо, що також прибули на цю зустріч і відвідали нас у нашій столиці. Я впевнений, що президент Трамп допоможе завершити цю війну якомога швидше до зими. Це дуже важливо», — сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського та Трампа у Нью-Йорку — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. За даними ЗМІ, головними темами мали бути:

  • безпекові рішення,

  • посилення української ППО,

  • енергетичне перемир’я.

Під час зустрічі американський президент заявив Зеленському, що російський диктатор Володимир Путін начебто хоче завершити війну. Ба більше, Трамп вірить, що і Зеленський, і Путін прагнуть припинення бойових дій.

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