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Залишилися лічені тижні: Зеленський шокував оптимістичним прогнозом щодо завершення війни
Український президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що очільник Білого дому Трамп допоможе завершити війну Путіна.
Президент України Володимир Зеленський зробив оптимістичний прогноз щодо завершення війни. Він припускає, що мир в Україні може настати ще до зими.
Про це глава держави сказав на спільному брифінгу із американським президентом Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок, 22 вересня.
Український президент висловив сподівання, що очільник Білого дому допоможе завершити війну Путіна.
«Дякую за цю зустріч. Дякую за вашу особисту підтримку (Дональда Трампа — ред.), особливо за те, що було ухвалено закон Ліндсі Грема (про санкції проти РФ — ред.). Дякуємо, що також прибули на цю зустріч і відвідали нас у нашій столиці. Я впевнений, що президент Трамп допоможе завершити цю війну якомога швидше до зими. Це дуже важливо», — сказав Зеленський.
Зустріч Зеленського та Трампа у Нью-Йорку — останні новини
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. За даними ЗМІ, головними темами мали бути:
безпекові рішення,
посилення української ППО,
енергетичне перемир’я.
Під час зустрічі американський президент заявив Зеленському, що російський диктатор Володимир Путін начебто хоче завершити війну. Ба більше, Трамп вірить, що і Зеленський, і Путін прагнуть припинення бойових дій.