Путін не досягає успіху на полі бою, і це для нього проблема: Зеленський попередив про нову тактику РФ

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський очільник Володимир Путін не може досягти перемоги у війні проти України на полі бою. За словами глави держави, через це РФ намагається послабити підтримку України та розділити країни Заходу.

Про це український президент повідомив за підсумками своєї зустрічі з Дональдом Трампом 22 вересня у США.

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«Путін не може завоювати навіть Донбас у війні з Україною, то він починає розділяти країни Заходу, щоб зменшити підтримку Україні», — заявив Зеленський.

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Він також пояснив, чому, на його думку, для Путіна важливо демонструвати російському суспільству певні результати війни.

«Для нього це проблема, бо йому треба показати своєму суспільству… Коли у тебе мільйон людей на території іншої країни, 32–33 тисячі [військових] гинуть щомісяця, як ти можеш пояснити, що у тебе немає перемог?» — сказав президент.

Атака РФ на країни ЄС

Зеленський також згадав про можливі атаки Росії на інші європейські країни та спроби розділити держави Заходу.

«Коли люди говорять про завершення війни і говорять про історичні причини, це нісенітниця, справді. Якщо ви хочете завершити війну, ви не починаєте жодної війни. Якщо ви хочете вирішити проблему, ви її вирішуєте», — сказав президент України, говорячи про аргументи щодо «історичних причин» війни.

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Нагадаємо, у США після перемовин із американськи президенотом Трампом глава України Володимир Зеленський заявив, що готовий у будь-який час сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН. Під час 81-ї сесії Генеральної Асамблеї він зустрівся не лише з Дональдом Трампом. В українського глави заплановано близько 20 перемовин.

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