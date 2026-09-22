ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
303
Час на прочитання
2 хв

Путін не досягає успіху на полі бою, і це для нього проблема: Зеленський попередив про нову тактику РФ

Володимир Зеленський заявив, що Путін намагається розділити країни Заходу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Путін не досягає успіху на полі бою, і це для нього проблема: Зеленський попередив про нову тактику РФ

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський очільник Володимир Путін не може досягти перемоги у війні проти України на полі бою. За словами глави держави, через це РФ намагається послабити підтримку України та розділити країни Заходу.

Про це український президент повідомив за підсумками своєї зустрічі з Дональдом Трампом 22 вересня у США.

«Путін не може завоювати навіть Донбас у війні з Україною, то він починає розділяти країни Заходу, щоб зменшити підтримку Україні», — заявив Зеленський.

Він також пояснив, чому, на його думку, для Путіна важливо демонструвати російському суспільству певні результати війни.

«Для нього це проблема, бо йому треба показати своєму суспільству… Коли у тебе мільйон людей на території іншої країни, 32–33 тисячі [військових] гинуть щомісяця, як ти можеш пояснити, що у тебе немає перемог?» — сказав президент.

Атака РФ на країни ЄС

Зеленський також згадав про можливі атаки Росії на інші європейські країни та спроби розділити держави Заходу.

«Коли люди говорять про завершення війни і говорять про історичні причини, це нісенітниця, справді. Якщо ви хочете завершити війну, ви не починаєте жодної війни. Якщо ви хочете вирішити проблему, ви її вирішуєте», — сказав президент України, говорячи про аргументи щодо «історичних причин» війни.

Нагадаємо, у США після перемовин із американськи президенотом Трампом глава України Володимир Зеленський заявив, що готовий у будь-який час сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН. Під час 81-ї сесії Генеральної Асамблеї він зустрівся не лише з Дональдом Трампом. В українського глави заплановано близько 20 перемовин.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie